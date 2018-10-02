2018-10-02T10:44:19+03:00
Звезды

Гран-При фестиваля "У Золотых ворот" и Шапку Мономаха завоевали артисты Коми-Пермяцкого театра

Спектакль "С любимыми не расставайтесь" признали лучшим члены жюри
Ольга МАКАРОВА
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1 октября во Владимире завершился фестиваль фестивалей "У Золотых ворот". Он, пятый по счету, совпал со знаковым для Владимирского театра драмы годом - в 2018-м храм Мельпомены отмечает свое 170-летие.

В этот раз программа была как никогда масштабная на всероссийском фестивале лучшие театры России показали около тридцати спектаклей - призеров всероссийских и международных творческих соревнований.

По итогам фестивальных дней озвучили победителя, которого выбрали члены компетентного жюри. Гран-При и Хрустальную Шапку Мономаха завоевали артисты Коми-Пермяцкого национального драматического театра за спектакль "С любимыми не расставайтесь".

От конкурсной комиссии вручили еще три спецприза: актеру Белгородского театра Дмитрию Гарнову за роль Рогожина в спектакле "Идиот", спектаклю "Дачники" Московского драматического театра "Сфера", а также режиссеру спектакля "Под холщовыми небесами" Екатерине Гранитовой-Лавровской.

Приз зрительских симпатий по итогам фествиаля фестивалей достался Липецкому государственному академическому театру имени Толстого за драму «Смерть Ивана Ильича».

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