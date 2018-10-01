Конкурс в Яндекс.Лицей в Гусь-Хрустальном - почти 5 человек на место

1 Окт. 11:26 2018-10-01T11:26:16+03:00

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С 1 октября во Владимирской области заработал образовательный проект крупнейшей российской IT-компании «Яндекс.Лицей». Компания выбрала для обучения юных программистов не Владимир, а Гусь-Хрустальный, занятия будут проходить на базе гусевской школы №2, которая в последние годы отличается блестящими выступлениями своих учеников на областных олимпиадах.

Отбор и собеседования для обучения в Яндекс.Лицее проходили в течение сентября. Тестирование прошли 143 ученика 8 и 9 классов, причем не только ребята из Гусь-Хрустального, но и владимирские школьники. Ездить на занятия два раза в неделю недалеко, а во Владимире программированию на таком уровне не учат нигде.

В итоге отобрали 31 ученика Яндекс.Лицея. Конкурс получился как в солидный вуз - 4,6 человека на место. Занятия будут проходить дважды в неделю в течение двух лет. В первый год юным программистам предстоит освоить «Основы программирования на языке Python». Этот язык выбран за относительную несложность и универсальность. Второй год обучения посвящен курсу «Основы промышленного программирования». На занятиях ребята будут знакомиться с теорией и осваивать технологии на практике.

Полученные знания позволят выпускникам лицея найти работу программиста или использовать навыки в научной работе для обработки результатов.