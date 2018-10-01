Алиса Бирюкова возглавит департамент культуры?

1 Окт. 10:13 2018-10-01T10:13:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает издание "Про Владимир", Алиса Бирюкова может стать новым начальником регионального департамента культуры.

Назначение еще не состоялось, но должно произойти в ближайшие дни. До этого департамент возглавляла (и возглавляет пока) Вера Зинатуллина. Если это произойдет, это будет одно из последних назначений нынешнего губернатора Светланы Орловой.

Напомним, что Алиса Бирюкова является на данный момент заместителем директора департамента культуры. До этого она долгое время работала руководителем пресс-службы Центра Классической музыки и губернаторского оркестра под управлением Артема Маркина. Потом была пресс-служба губернатора Николая Виноградова и, наконец, деятельность в департаменте культуры. Среди прочего Алиса Бирюкова активно продвигала и продвигает фестиваль "Музыкальная экспедиция", который популярен среди жителей региона, ведь это уникальный шанс послушать классическую музыку под открытым небом.