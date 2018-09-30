Выпивший гусевчанин ударил полицейского

30 Сент. 10:19 2018-09-30T10:19:56+03:00

За это он заплатит 15 тысяч рублей

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Нетрезвого мужчину, который был в общественном месте, остановили полицейские и потребовали пройти с ними для привлечения к административной ответственности. Но подсудимый пытался от них сбежать.

Полицейский взял его за одежду, чтобы подвести к патрульной машине, а нетрезвый гусевчанин ударил его рукой по голове, причинив телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лица, не повлекших причинение вреда его здоровью.

Суд признал виновным нарушителя и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.