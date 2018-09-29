Владимирская библиотека собирает еду и вещи для бездомных "пушистиков"
"Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие" - под таким девизом с 4 по 11 октября пройдёт благотворительная акция "Пушистым в помощь…", приуроченная к Всемирному дню защиты животных.
Абонемент Центральной городской библиотеки города Владимира (Суздальский проспект, 2) организует подобную акцию уже второй раз. Как и год назад, принимается любая помощь, которая будет полезна братьям нашим меньшим:
- крупы, консервы;
- средства по уходу;
- миски, лотки, ошейники;
- тёплые вещи;
- денежные средства.
Всё собранное в ходе акции будет передано во Владимирскую областную общественную организацию Центр животных "Валента".
Справки можно получить по телефону: 8(4922)21-66-80.