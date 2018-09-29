Прокуратура Владимира оштрафовала МКУ "Благоустройство" за опасную детскую площадку

29 Сент. 15:23 2018-09-29T15:23:44+03:00

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Прокуратура города Владимира проверила детские игровые площадки в областном центре. Многие из них действительно давно требуют проверки, так как порой небезопасны для детей.

В итоге, несколько организаций попали на штрафы. Так, МКУ "Благоустройство" довело одну из своих площадок до аварийного состояния. В районе многоквартирных домов 100, 102 по улице Горького площадка представляла просто угрозу для детей. Горка, например, готова была завалиться в люьой момент. Кроме того, организация не вела журнал по контролю за техническим состоянием детской площадки, отсутствовал график проведения осмотров, эксплуатационная документация. Организацию оштрафовали на 5о тысяч рублей.

Аналогичные факты выявлены на детских площадках областного центра, расположенных у дома 34-а по улице Северная и у дома 5 по улице Тракторная. ООО "Жилремстрой" и ООО "Владстройконтакт" также оштрафованы. После этого на всех площадках нарушения были устранены.