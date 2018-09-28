Спикером ЗС Владимирской области выбрали Владимира Киселева

28 Сент. 13:21 2018-09-28T13:21:38+03:00

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28 сентября состоялось первое заседание Законодательного собрания Владимирской области нового созыва. Депутаты решали вопрос, кто будет новым спикером регионального парламента.

Председателя ЗС выбирали из двух кандидатур. На статусный пост претендовали Владимир Киселев и Сергей Казаков. В итоге, победу в голосовании одержал представитель "Единой России" Владимир Киселев. Отметим, он был спикером ЗС и в предыдущем созыве.