"Почта России" ускорила доставку корреспонденции по Владимирской области
Между логистическим центром во Внуково и Владимиром запущен новый маршрут
Изменить размер текста:
"Почта России" сообщает об ускорении доставки корреспонденции во Владимирской области. Для этого ведомство внедрило новый маршрут между логистическим центром во Внуково и Владимиром. Также были оптимизированы маршруты между Тулой, Иваново и Нижним Новгородом.
Пресс-служба владимирского филиала "Почты России" сообщает о приобретении нового транспорта и обновлении программного обеспечения на сортировочных узлах. В октябре планируется ввести еще один маршрут между Владимиром и Ковровом, который сократит доставку корреспонденции до одного дня.