"Почта России" ускорила доставку корреспонденции по Владимирской области

28 Сент. 10:02 2018-09-28T10:02:33+03:00

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"Почта России" сообщает об ускорении доставки корреспонденции во Владимирской области. Для этого ведомство внедрило новый маршрут между логистическим центром во Внуково и Владимиром. Также были оптимизированы маршруты между Тулой, Иваново и Нижним Новгородом.

Пресс-служба владимирского филиала "Почты России" сообщает о приобретении нового транспорта и обновлении программного обеспечения на сортировочных узлах. В октябре планируется ввести еще один маршрут между Владимиром и Ковровом, который сократит доставку корреспонденции до одного дня.