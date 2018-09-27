В аварии в Гусь-Хрустальном районе пострадало четверо человек

27 Сент. 09:09 2018-09-27T09:10:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 26 сентября в Гусь-Хрустальном районе произошло ДТП с пострадавшими. На трассе «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума» столкнулись три машины.

По предварительной информации областной ГИБДД, 29-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречку. Там машина врезалась сразу в два автомобиля: Toyota и «ВАЗ». В результате водитель Volkswagen получил черепно-мозговую травму и перелом бедра, а его 35-летний пассажир — ушиб грудной клетки. Пострадал и 25-летний водитель «ВАЗа», получивший черепно-мозговую травму и перелом коленных суставов. 21-летний пассажир отечественной легковушки вывихнул плечо.