На мосту через Клязьму к июлю установят новые видеокамеры

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Еще весной Центр безопасности дорожного движения Владимирской области разместил тендер на закупку 15 «умных» видеокамер, которые разместят в разных точках региона, в том числе областного центра. Причем две из них совершенно точно установят на мосту через Клязьму — по одной с каждой стороны.

Рейды на мосту

Камеры будут фиксировать превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, заезд за стоп-линию, «заметят» водителей, не пристегнутых ремнями безопасности, «увидят» не включенные фары, а также «обратят внимание» на грузовые машины, проезжающие под запрещающие знаки. Последнее особенно актуально для Владимира — водители едут по мосту в надежде, что останутся незамеченными сотрудниками ГИБДД, из-за этого и так уже не новый мост терпит значительные нагрузки и разрушается.

Правда, из-за жалоб участников конкурса, поступившие в УФАС, сроки определения подрядчика и заключения контракта несколько затянулись, но в итоге 16 мая контракт на поставку и монтаж комплексов фотовидеофикасции на сумму более 43 миллионов рублей все же был подписан. В течение 30 рабочих дней подрядчик обязан был провести полную установку оборудования и интегрировать ее с системой Центра автоматической фиксации правонарушений ГИБДД.

Однако водители заметили, что обещанных камер на мосту пока еще не появилось. То, что новые стационарные комплексы на мосту пока отсутствуют, подтвердили и в городском отделе Госавтоинспекции.

- Рейды на мосту проводятся в ежедневном режиме — наши сотрудники останавливают грузовые машины, составляют административные протоколы и разворачивают их. Безусловно, новые комплексы фотовидеофиксации будут хорошей помощью в борьбе с такими нарушителями, - рассказал старший инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков.

«Зеленый свет»

В мэрии Владимира рассказали, что хотя новых комплексов фотовидеофиксации пока еще нет, но появятся они совершенно точно в самые ближайшие дни.

- Контракт заключал Центр безопасности дорожного движения Владимирской области, но поскольку комплексы будут устанавливаться на объекты нашей инженерной сети, мы работаем с областными коллегами в полном взаимодействии и дали им «зеленый свет». Нас заверили, что до конца июня работы будут полностью выполнены, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

В мэрии особо подчеркивают, что в первую очередь новые комплексы фотовидеофиксации на мосту помогут в борьбе с грузовиками-нелегалами, которые «по-пиратски» преодолевают мост, вместо того, чтобы ехать по Южному объезду.

- Однако дело не только в большегрузах, но и в соблюдении правил дорожного движения на этом напряженном участке, - заключил Александр Карпилович, напомнив, что камеры будут «видеть» массу прочих нарушений, так что расслабляться не следует никому.

Так что владимирским автомобилистам следует быть особенно внимательными — если все пойдет по плану, новые комплексы фотовидеофиксации установят в самое ближайшее время, и проезд по мосту «с ветерком» может закончиться штрафом.

КОНКРЕТНО

Кроме моста через Клязьму, новые комплексы фотовидеофиксации установят на следующих участках Владимира:

- перекресток Лыбедской магистрали с улицей Горького;

- перекресток улиц Мира и Горького;

- перекресток улицы Добросельской и Суздальского проспекта.

Остальные комплексы разместят в следующих точках региона:

- город Вязники — улица Ленина, 34 (АЗС);

- город Гороховец — улица Ленина;

- трасса Муром- М-7 «Волга» в деревне Ескино;

- Меленковский район, поселок Добрятино, улица Ленина ( в районе школы);

- город Камешково, улицв Коруновой (возле АЗС на въезде со стороны Владимира);

- город Кольчугино — улица Мира у перекрестка с улицей Щорса;

- город Покров — улица Герасимова, дом 30;

- город Костерево, улица Гагарина;

- город Юрьев-Польский — улица 1 Мая, дом 77;

- ЗАТО Радужный автодорога от КПП до перекрестка у дома №1 1 квартала.