«Единороссы», КПРФ, ЛДПР и «эсеры» назвали своих кандидатов в губернаторы Владимирской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 и 19 июня представительства политических партий во Владимирской области активно занимались выбором тех, кто будет представлять их на предстоящих сентябрьских выборах губернатора 33 региона. И четыре партии своих кандидатов отобрали.

Собственно, для тех, кто следит за политической жизнью Владимирской области, ни одна из кандидатур не стала сюрпризом. Так, от партии власти «Единой России» выбрали врио губернатора Александра Авдеева. Его соперниками на на 32-й региональной конференции, состоявшейся 19 июня, были заместитель председателя Заксобрания Дмитрий Рожков и генеральный директор группы компаний «ВЭМЗ» Алексей Русаковский. Но вряд ли кто-то сомневался, что изберут именно назначенного Президентом России кандидата.

Фото предоставлено Облизбиркомом.

В своем телеграм-канале Александр Авдеев после победы написал:

«Спасибо коллегам за доверие! Рассчитываю и в дальнейшем на вашу поддержку и помощь в решении важных для нашей области задач. А их предстоит немало. Жители ждут от нас: достойных зарплат и комфортных условий жизни; качественной и доступной медицины; благоустроенных, удобных и красивых городов; газифицированных деревень и сёл; отремонтированных дорог; новых школ и детсадов; современного жилья».

Что касается так называемых оппозиционных партий – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», то они также выбрали тех, кто и ожидался. Представители региональных отделений этих партий решили сделать ставку на своих лидеров в региональном Парламенте. Кстати, все они свои конференции провели накануне «единороссов» - 18 июня.

Фото предоставлено Облизбиркомом.

Так, коммунисты единогласно избрали Антона Сидорко, возглавляющего фракцию КПРФ в Законодательном собрании. ЛДПР сделал ставку на лидера регионального отделения партии и депутата Законодательного собрания Сергея Корнишова. Наконец, «эсеры» или «справедливороссы» выбрали своим на выборах главы региона Сергея Бирюкова, являющегося председателе комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания.

Фото предоставлено Облизбиркомом.

Теперь всем кандидатам нужно пройти муниципальный фильтр, то есть собрать 126 или более нотариально заверенных подписей депутатов местных Советов и глав муниципальных образований. Если фильтр преодолеть удастся, наступит пора подавать документы в Облизбирком для регистрации. А потом можно уже и агитировать население.

Фото предоставлено Облизбиркомом.

Сами выборы пройдут в течение трех дней – с 9 по 11 сентября на 979 постоянных избирательных участках.