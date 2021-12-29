На каникулы с 27 декабря ушли лишь 30 процентов школ Владимирской области

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Не так давно из-за ситуации с коронавирусом в департаменте образования Владимирской области дали возможность директорам школ 33 региона самим решить, уходить ли на каникулы детям их образовательных учреждений с 27 декабря или доучиться, как положено, до 30-го числа.

И, как выяснилось, в большинстве школ решили не давать ученикам поблажек. Как рассказала 28 декабря на онлайн-брифинге и.о. директора департамента образования Светлана Болтунова, лишь в 30 процентах школ ушли на каникулы с понедельника.

- Мы сразу дали на откуп решение директорам школ, - сказала Светлана Болтунова. – И лишь 30 процентов директоров перенесли начало каникул на 27 декабря. В основном, так поступили в школах Гусь-Хрустального, Муромского, Петушинского, Вязниковского, Судогодского районов и округа Муром. Опять же даже там так сделали лишь часть школ. Все зависело от ситуации со здоровьем учащихся и учителей. Кое-где в Муроме и Вязниковском районе на каникулы ушли вовсе с 24 декабря. Во Владимире же в основном все решили доучиться до 30 декабря.

Кстати, все школы, что ушли на отдых раньше положенного, должны в третьей четверти найти возможность компенсировать пропущенные сейчас часы. Так что лишние выходные в новогодние праздники увеличат нагрузку в конце зимы, начале весны.

А пока для многих родителей встает вопрос, чем занять свое чадо во время достаточно длительных каникул. В департамент образования говорят, что постараются по максимуму охватить детей различными мероприятиями. Так, в области начнут работать в каникулы 79 лагерей дополнительного пребывания, 500 человек уже записались в загородные оздоровительные лагеря. Будут созданы специальные смены для старшеклассников. Например, лагерь «Искатель» примет 150 учащихся старших классов.

- А еще мы отправим 500 наших ребят в лагеря, расположенные в Ивановской области, - похвалилась Светлана Болтунова. – Кроме того, в школах будут организовывать экскурсии. Дети смогут побывать как во Владимирской области, так и в соседних регионах. В том числе, при организации экскурсионных туров будут задействованы «Пушкинские карты».