Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 14:00

Андрей Шохин заявил, что во Владимире проезд на транспорте после 21.00 должен быть дороже

Глава города Владимира впервые за два года провел пресс-конференцию
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Мэр Владимира Андрей Шохин объявил о своей пресс-конференции буквально за сутки до ее начала. В последний раз он беседовал с журналистами в январе 2020 года, и в течение прошедшего времени вопросов к нему накопилось немало.

Что делать с улицей Чапаева

Первый же вопрос касался дорожной проблематики. Как признал сам Шохин, тема эта «всегда дискутируемая и волнует огромное количество жителей». В частности, градоначальник тут же пообещал, что уже в следующем году должно начаться асфальтирование сразу нескольких дорог в микрорайоне Юрьевец и Пиганово.

- Мы проектируем несколько дорог, сейчас они находятся на госэкспертизе — это улицы Всесвятская, Славная, вопрос по дорогам в Пиганово. В следующем году планируем начать там асфальтирование, - рассказал Андрей Шохин.

Не обошел сити-менеджер стороной и новую развязку Чапаева-Серанского. Журналисты заметили, что с ее строительством лучше не стало, потому что поток машин каждое утро забивает узкую улицу Пугачева от развязки до проспекта Ленина.

По словам Шохина, проблема эта властям известна, и улицу Пугачева следует расширить до четырех полос с выходом на проспект, но есть одно «но».

- Створ «красной линии» проходит через пять жилых домов, которые подлежат расселению. Но к расселению мы подходим с такой позиции, чтобы никого не обидеть. У нас есть практика по Лыбедской магистрали, по Рпенскому проезду, где до сих пор не можем расселить два дома, так как не сходимся в ценовой политике, и дело доходит до суда. Без региональной власти мы не сможем, ведь нужны серьезные деньги, - объяснил Андрей Шохин и добавил, что уже есть некий инвестор, готовый реконструировать этот участок, лишь бы не мешали дома.

Каких-то более конкретных дат градоначальник не назвал. Между прочим, заметил Шохин, проект проезда от Нижней Дубровы до Диктора Левитана пока еще тоже остался проектом.

Во всем виноват снег

Не обошли стороной и вопрос уборки улиц. Шохину посетовали, что внутриквартальные дороги убираются из рук вон плохо. Градоначальник объявил, что во всем виновата… зима.

Владимирцы жалуются на плохую уборку второстепенных улиц.

Владимирцы жалуются на плохую уборку второстепенных улиц.

- Такой зимы мы обычно не наблюдали. Тем не менее, мы создали с 1 декабря три новых МБУ, которые, работают, как в Москве, в районах, но сегодня эти МБУ убирают только парки, скверы и лестницы — мы их наделили техникой, перекинули им людей с «Благоустройства». В принципе, вижу, что нареканий по лестницам нет — задача им поставлена так, чтобы к 7 утра все лестницы были почищены. Будем закупать еще технику, чтобы со следующего года они могли начинать убирать тротуары, - заявил Шохин.

Помимо этого, градоначальник объявил, что трактора, которые планируется дополнительно купить на деньги городского бюджета, станут убирать и межквартальные дороги. А если управляющие компании не будут справляться с сосульками и завалами — их будут наказывать не предписаниями, а рублем.

Зачем городу ночной тариф на автобусы

Была затронута и тема деления тарифа за проезд на наличный, безналичный, ночной и дневной.

- Его вводит департамент цен и тарифов по показателям перевозчиков. Тариф не менялся, если не соврать, года три, и сейчас есть смысл его дифференцировать. Безналичный расчет должен стать дешевле наличного. Это один из способов уходить от наличных платежей, так как безналичная оплата — хороший показатель, по которому мы можем отдать социальные рейсы тому или иному перевозчику.

Что до ночного тарифа, то он, по словам Шохина, во Владимире скорее станет «вечерним».

Андрей Шохин.

Андрей Шохин.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Когда я начинаю спрашивать перевозчиков, почему не выходили на линию после 21.00, они начинают хитрить — то автобус сломался, то еще что-то. Но на самом деле им просто не выгодно возить 3-5 пассажиров. А когда будет введен вечерний тариф, у них больше таких аргументов не будет, - отметил Андрей Шохин и уточнил, что стоимость вечерней поездки может стать выше приблизительно на 30 процентов, а действовать тариф будет ориентировочно с 21.00 до окончания движения. Естественно, никто по этому случаю ночью автобусы не запустит.

Когда обновят Козий парк?

Еще одна важная тема — обновление городских парков. По словам Шохина, сейчас идет речь о том, что Козий парк напротив Белого дома все-таки приведут в порядок.

- На основе общественных обсуждений была разработана концепция, на основе которой составлен проект, который сейчас находится в госэкспертизе. До конца года он должен выйти, и мы будем готовы к его реализации. Ведем переговоры с администрацией Владимирской области — либо отдадим им землю, и они сами его реализуют, либо дадут нам деньги, и станем реализовывать сами, - рассказал градоначальник. Правда, конкретики по срокам опять же никаких.

Загородный парк Андрей Шохин предлагает сохранить, как зеленую зону.

Загородный парк Андрей Шохин предлагает сохранить, как зеленую зону.

Фото: Виктория СУХОВА

Еще одна зеленая зона, которая стоит на обсуждении — Загородный парк.

- Территория должна сохраниться, на мой взгляд, как природный парк, - резюмировал Андерй Шохин и добавил, что планируется обновить и ближайшие к Клязьме территории, в том числе пешеходные дорожки и зону для купания.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Андрей Шохин рассказал, что к нему обратились жители микрорайона Мостострой, попросившие сократить маршрут 14-го автобуса до вокзала. В январские праздники сотрудники мэрии проведут в Мостострое опрос, и только тогда решат — укоротить ли маршрут, или оставить его как есть - до «Глобуса».

Интересное