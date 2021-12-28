Андрей Шохин заявил, что во Владимире проезд на транспорте после 21.00 должен быть дороже

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Мэр Владимира Андрей Шохин объявил о своей пресс-конференции буквально за сутки до ее начала. В последний раз он беседовал с журналистами в январе 2020 года, и в течение прошедшего времени вопросов к нему накопилось немало.

Что делать с улицей Чапаева

Первый же вопрос касался дорожной проблематики. Как признал сам Шохин, тема эта «всегда дискутируемая и волнует огромное количество жителей». В частности, градоначальник тут же пообещал, что уже в следующем году должно начаться асфальтирование сразу нескольких дорог в микрорайоне Юрьевец и Пиганово.

- Мы проектируем несколько дорог, сейчас они находятся на госэкспертизе — это улицы Всесвятская, Славная, вопрос по дорогам в Пиганово. В следующем году планируем начать там асфальтирование, - рассказал Андрей Шохин.

Не обошел сити-менеджер стороной и новую развязку Чапаева-Серанского. Журналисты заметили, что с ее строительством лучше не стало, потому что поток машин каждое утро забивает узкую улицу Пугачева от развязки до проспекта Ленина.

По словам Шохина, проблема эта властям известна, и улицу Пугачева следует расширить до четырех полос с выходом на проспект, но есть одно «но».

- Створ «красной линии» проходит через пять жилых домов, которые подлежат расселению. Но к расселению мы подходим с такой позиции, чтобы никого не обидеть. У нас есть практика по Лыбедской магистрали, по Рпенскому проезду, где до сих пор не можем расселить два дома, так как не сходимся в ценовой политике, и дело доходит до суда. Без региональной власти мы не сможем, ведь нужны серьезные деньги, - объяснил Андрей Шохин и добавил, что уже есть некий инвестор, готовый реконструировать этот участок, лишь бы не мешали дома.

Каких-то более конкретных дат градоначальник не назвал. Между прочим, заметил Шохин, проект проезда от Нижней Дубровы до Диктора Левитана пока еще тоже остался проектом.

Во всем виноват снег

Не обошли стороной и вопрос уборки улиц. Шохину посетовали, что внутриквартальные дороги убираются из рук вон плохо. Градоначальник объявил, что во всем виновата… зима.

Владимирцы жалуются на плохую уборку второстепенных улиц.

- Такой зимы мы обычно не наблюдали. Тем не менее, мы создали с 1 декабря три новых МБУ, которые, работают, как в Москве, в районах, но сегодня эти МБУ убирают только парки, скверы и лестницы — мы их наделили техникой, перекинули им людей с «Благоустройства». В принципе, вижу, что нареканий по лестницам нет — задача им поставлена так, чтобы к 7 утра все лестницы были почищены. Будем закупать еще технику, чтобы со следующего года они могли начинать убирать тротуары, - заявил Шохин.

Помимо этого, градоначальник объявил, что трактора, которые планируется дополнительно купить на деньги городского бюджета, станут убирать и межквартальные дороги. А если управляющие компании не будут справляться с сосульками и завалами — их будут наказывать не предписаниями, а рублем.

Зачем городу ночной тариф на автобусы

Была затронута и тема деления тарифа за проезд на наличный, безналичный, ночной и дневной.

- Его вводит департамент цен и тарифов по показателям перевозчиков. Тариф не менялся, если не соврать, года три, и сейчас есть смысл его дифференцировать. Безналичный расчет должен стать дешевле наличного. Это один из способов уходить от наличных платежей, так как безналичная оплата — хороший показатель, по которому мы можем отдать социальные рейсы тому или иному перевозчику.

Что до ночного тарифа, то он, по словам Шохина, во Владимире скорее станет «вечерним».

Андрей Шохин. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Когда я начинаю спрашивать перевозчиков, почему не выходили на линию после 21.00, они начинают хитрить — то автобус сломался, то еще что-то. Но на самом деле им просто не выгодно возить 3-5 пассажиров. А когда будет введен вечерний тариф, у них больше таких аргументов не будет, - отметил Андрей Шохин и уточнил, что стоимость вечерней поездки может стать выше приблизительно на 30 процентов, а действовать тариф будет ориентировочно с 21.00 до окончания движения. Естественно, никто по этому случаю ночью автобусы не запустит.

Когда обновят Козий парк?

Еще одна важная тема — обновление городских парков. По словам Шохина, сейчас идет речь о том, что Козий парк напротив Белого дома все-таки приведут в порядок.

- На основе общественных обсуждений была разработана концепция, на основе которой составлен проект, который сейчас находится в госэкспертизе. До конца года он должен выйти, и мы будем готовы к его реализации. Ведем переговоры с администрацией Владимирской области — либо отдадим им землю, и они сами его реализуют, либо дадут нам деньги, и станем реализовывать сами, - рассказал градоначальник. Правда, конкретики по срокам опять же никаких.

Загородный парк Андрей Шохин предлагает сохранить, как зеленую зону. Фото: Виктория СУХОВА

Еще одна зеленая зона, которая стоит на обсуждении — Загородный парк.

- Территория должна сохраниться, на мой взгляд, как природный парк, - резюмировал Андерй Шохин и добавил, что планируется обновить и ближайшие к Клязьме территории, в том числе пешеходные дорожки и зону для купания.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Андрей Шохин рассказал, что к нему обратились жители микрорайона Мостострой, попросившие сократить маршрут 14-го автобуса до вокзала. В январские праздники сотрудники мэрии проведут в Мостострое опрос, и только тогда решат — укоротить ли маршрут, или оставить его как есть - до «Глобуса».