Во Владимире автобус №16С перешел к муниципальному перевозчику

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

С 27 декабря на линию между 3-й Кольцевой улицей и деревней Бухолово официально вышли машины муниципальной компании АО «Владимирпассажиртранс». Интервал их движения составит 20-40 минут.

«Неудобный» маршрут

- У компании «Транссофт», обслуживавшей этот маршрут, контракт завершился 26 декабря, продлевать его они не стали, и теперь на линию вышел муниципальный перевозчик, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

В мэрии уточнили, что пока муниципальное предприятие обслуживает «шестнадцатый» по временному контракту.

Впрочем, уход компании «Транссофт» с городского маршрута сенсацией назвать нельзя. Еще осенью наш источник в компании рассказал, что автобус №16С стал для перевозчика скорее неудобством, чем «бонусом». Маршрут пришлось взять по просьбе горадминистрации, когда на линиях Владимира начались серьезные передряги после ухода «АДМ». «Транссофту», всю жизнь занимавшемуся перевозками по пригороду и межгороду, в срочном порядке пришлось изыскивать средства на покупку городских автобусов, так как их автопарк оказался банально непригоден для условий города. В результате от горожан на компанию посыпались жалобы на тему изношенного автопарка и малого количества автобусов на линии.

Так что теперь лямку «шестнадцатого» придется тянуть муниципалам, которые новыми маршрутами в последнее время обрастают с завидной регулярностью. Так, на минувшей неделе были признаны несостоявшимися торги по выбору перевозчика на маршруты №4С, 9С и 55С — в итоге все они за символические 30 копеек ушли тому же «Владимирпассажиртрансу», который оказался единственной компанией, заявившейся на торги.

Зима обещает быть тяжелой

Не секрет, что у муниципального перевозчика давно не обновляется автопарк, да и экипажей недостаточно. В мэрии не отрицают, что такая проблема существует.

- Выбора у нас нет, так что будем изыскивать ресурсы, - говорит Игорь Ефремов. - Все заявленные маршруты будут ходить с заявленной в расписании периодичностью. Да, подвижной состав, мягко говоря, не очень молодой, ломается, особенно с учетом морозов, да и люди болеют. Но маршрутная сеть Владимира устоит.

В горадминистрации напомнили, что в скором времени «Владимирпассажиртранс» получит 17 совершенно новых автобусов, купленные на средства от инфраструктурного кредита. Ожидается, что новенькие машины приедут в областной центр уже в феврале, и не исключено, что с начала весны они уже выйдут на линию. Впрочем, общую ситуацию это вряд ли улучшит.

- Будем исходить из того, что есть и, по крайней мере, не опускаться ниже. 16-й будет ходить так, как заявлено в расписании, хоть это дополнительная нагрузка на «Владимирпассажиртранс». Однако мы, в отличие от частника, не можем бросить маршруты. В условиях контрактов мы прописали обязательное обновление автопарка для всех перевозчиков — если они хотят работать, пусть находят средства, - резюмировал Игорь Ефремов.

Возможно, именно последний пункт многих и отпугивает — мало желающих покупать дорогие машины на заведомо убыточные линии. Напоследок в мэрии не стали давать радужных прогнозов на ближайшую зиму, памятуя прошлогодние неприятности, когда в морозы люди десятки минут не могли дождаться выходивших из строя автобусов.

- Проблемы, очевидно, могут быть, но будем решать их по мере поступления, - заключили в горадминистрации Владимира.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В последнее время перевозчики крайне неохотно участвуют в конкурсах, на которых разыгрываются городские маршруты Владимира. Кроме ушедших за 30 копеек «Владимирпассажиртрансу» трех маршрутов, на прошлой неделе аналогичным образом автобусы №11С и №25 перешли в постоянное ведение компании «ОКТО» - перевозчик уже обслуживал эти линии, и тоже оказался единственным участником.

В настоящее время на торги выставлены маршруты №26С и 28С, а также №4С, 53 и №23. Дата окончания заявок — 25 января 2022 года.