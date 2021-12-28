Новую площадку в Центральном парке обещали «адаптировать» для малышей

Фото предоставлено Центральным парком.

В минувшие выходные в Центральном парке, наконец, открылась детская площадка с новым городком. Она стала подарком от частной компании города.

На 800 квадратных метрах установили игровые элементы, предназначенные для детей разного возраста: качели, карусели, качалки, додекаэдр для лазанья. Для ребят от 6 до 12 лет предназначена многофункциональная конструкция с различными веревочными и винтовыми элементами и горка-труба. Также было уложено травмобезопасное прорезиненное покрытие.

В целом жители областного центра остались довольны.

- Такая современная стала площадка. Качели новенькие, не травмоопасные, - пишет в социальных сетях горожанка Мария Павлова.

- Хорошая, современная площадка, интересные элементы для разных возрастов, что еще нужно для детского счастья, - добавляет Максим Макаров.

Но нашлись и те, кто считает, что для самых маленьких на площадке ничего нет — ни песочницы, ни качелей.

- Очень много пустого места! Можно было еще один городок для самых маленьких, малышей сделать. С песочницей, - сетует Наталья Некрасова.

- Жаль, что мало качелей, уменьшилось количество горок для малышей, и нет песочницы. Раньше было удобно, много всего для маленьких. Сейчас почти нет. Качели-гнезда — это здорово, но, как правило, там дети просто лежат. К тому же раньше было пять качелей, теперь три. Малышковых горок тоже стало меньше – всего одна осталась. Вместо двух каруселек - одна, вместо трех двойных качелей, в том числе для самых маленьких, одни. У меня двое детей – летом им будет 4,5 и 1 год соответственно. Неудобно, что площадка стала практически только для старших, - грустит Анна Ерохина.

Посетители Центрального парка хотели бы видеть на новой площадке машинку, лошадку на пружинке, горки для детей двух-трех лет. Причем последние нужны обычные, без полосы препятствий, длиной хотя бы полтора метра. Кроме того, родители просят качели и, конечно же, песочницу.

Власти обещают прислушаться к пожеланиям владимирцев. По крайней мере, депутаты владимирского Горсовета уже обсуждали этот вопрос и сами говорили о необходимости расширения городка.

- Это еще не конец истории. Площадка будет обязательно доделываться, но уже после зимы. Сейчас устанавливать песочницу просто нет смысла. Давайте хотя бы делать это весной, - подчеркнул Игорь Ефремов, официальный представитель мэрии.

Сейчас администрация парка готовит предложения по расширению перечня игрового оборудования и устройству ее освещения.