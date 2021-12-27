Во Владимирской области запускать фейерверки разрешено на 42 площадках

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как обычно, все они находятся на удалении от жилых домов и прочих объектов, в основном — в полях. В областном центре в нынешнем году определены четыре площадки для запуска пиротехники, а в Коврове и Муроме только по одной.

В ГУ МЧС России по Владимирской области напомнили, что при играх с пиротехникой всегда следует соблюдать несколько простых правил безопасности. Ни в коем случае нельзя пускать петарды и взрывать хлопушки в сторону людей или в непосредственной близости от них, а детям и вовсе не следует доверять это занятие. Кроме того, стоит отказаться от забавы с фейерверками и петардами во время снегопадов, дождей и туманов, а также при сильном ветре. Это может быть опасно, к тому же сырая пиротехника становится опасной вдвойне. Наконец, ни в коем случае не разбирайте пиротехнику.

В региональном главке МЧС напомнили, что использование пиротехники вне разрешенных мест наказуемо. Так, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 2 до 3 тысяч рублей, должностные лица — от 6 до 15 тысяч, предприниматели — от 20 до 30 тысяч, а юридические лица — от 150 до 200 тысяч рублей.

На всех разрешенных площадках будут нести дежурства сотрудники полиции и представители муниципальных властей.

А вот список разрешенных МЧС России по Владимирской области площадок для запуска пиротехники:

г. Владимир

1. г. Владимир, Московское шоссе (поле за гипермаркетом "Лента"), 500 человек.

2. г. Владимир, Судогодское шоссе (городской пляж), 500 человек.

3. г. Владимир, Судогодское шоссе (стадион "Прометей"), 500 человек.

4. г. Владимир, ул. Куйбышева (поле за ФАД М-7), 500 человек.

Вязниковский район

5. Вязниковский район, ГЦКиО "Спутник", г. Вязники, ул. Комсомольская, 4а, 400 человек.

6. Вязниковский район, Никологорский дом культуры, п. Никологоры, ул. Базарная, 23, 300 человек.

Гороховецкий район

7. г. Гороховец, пл. им. Ленина (70 м на запад от площади Ленина площадка за мемориалом), 50 человек.

Камешковский район

8. г. Камешково, за ул. 1 Мая, 50 человек.

9. В южной части автомобильной парковки, рядом со зданием Камешковского районного суда, 50 человек

10. Камешковский район, МО Вахромеевское пос. им. М. Горького, футбольное поле за ул. Полевая, 50 человек

11. Камешковский район, с. Второво, ул. Советская, с западной стороны от МУК ДК с. Второво, 100 человек

12. Камешковский район, пос. Мирный, у противопожарного водоема на улице Центральная, 100 человек

13. Камешковский район, с. Давыдово, с северной стороны населенного пункта, 100 человек

14. Камешковский район, д. Лубенцы (футбольное поле), 50 человек

15. Камешковский район, с. Коверино (футбольное поле), 50 человек

Киржачский район

16. г. Киржач – левый берег реки Киржач (мост через реку Киржач по ул. Большая Московская), 500 человек

Ковровский район

17. г. Ковров, стадион «Мотодром», ул. Комсомольская, 2000 человек

Кольчугинский район

18. г. Кольчугино, пл. Ленина, 700 человек

Меленковский район

19. Меленковский район, г. Меленки, ул. Мичурина, 113, вблизи кафе «Южные Зори», 100 человек

Муромский район

20. г. Муром, площадка за администрацией округа Муром, 1000 человек

Петушинский район

21. г. Покров, территория МБУ «Стадион «Покровский», 100 человек

22. г. Покров, пустырь за домом №3 по ул. Больничный проезд, 50 человек

23. Муниципальное образование «Город Петушки», 100 человек

Селивановский район

24. п. Красная Горбатка, стадион «Олимп», 200 человек

25. п. Красная Горбатка, пляж Парка культуры и отдыха, 150 человек

26. п. Красная Горбатка, площадка отдыха «Красногорочка», 180 человек

27. мкр. Селиваново, спортивная площадка за Селивановской основной общеобразовательной школой, 120 человек

Собинский район

28. Ворша, пустырь в 50 м. северо-восточнее д. 26 по ул. Молодежная, 50 человек

29. п. Асерхово, стадион, 50 человек

30. д. Вышманово, футбольное поле, 50 человек

31. с. Рождественно, ул. Набережная в 50-60 метрах от д. 4, 50 человек

32. с. Рождественно в 80-100 метрах южнее ул. Лесная, 30 человек

33. с. Ельтесуново, 50 м западнее ул. Молодежная, в поле, 30 человек

34. с. Фетинино, ул. Суворова, в 60 м южнее д. 26, 30 человек

35. г. Лакинск, восточнее д. 2 по ул. Майская, 400 человек

Судогодский район

36. Площадка у кинотеатра «Родина» на ул.Ленина, 46, 200 человек

37. Площадка на улице Гагарина, 7а, 100 человек

38. Площадка на улице Химиков, 3, 200 человек

39. Площадка на улице Бякова, 28-б, 100 человек

Суздальский район

40. Суздальский район, п. Красногвардейский, стадион, 100 человек

41. Суздальский район, с. Новоалександрово, стадион, 100 человек

Юрьев-Польский район

42. г. Юрьев-Польский, стадион «Спартак», 1000 человек.