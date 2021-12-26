В 2022 году во Владимирской области запланировали на лекарства льготникам почти полтора миллиарда рублей

Фото автора Karolina Grabowska: Pexels.

Рабочая группа по вопросам лекарственного обеспечения льготников при Законодательном Собрании Владимирской области провела последнее заседание в уходящем году. По итогам заседания решено продлить ее работу, так как проблема с получением медикаментов до сих пор остается.

Заседание рабочей группы началось с доклада замдиректора департамента здравоохранения Ольги Клюевой, которая подытожила, что по программе обеспечения необходимыми лекарственными препаратами на 2021 год на сегодняшний день в аптеках региона осталось лекарств на 45,6 миллиона рублей по федеральной льготе и 217,4 миллиона – по региональной. На так называемом «отсроченном обслуживании» остаются 4,8 тысяч рецептов - в том числе и на жизненно необходимые препараты. То есть, врачи выписали рецепты для лечения, а выдача медикаментов по этим рецептам была отсрочена на неопределенное время. Больные не получили свои лекарства, да и срок действия рецептов уже истекает.

- Получается, людям придётся заново их получать? - задал вопрос председатель профильного комитета Законодательного Собрания Сергей Бирюков. – Почему рецепты были отсрочены? Как быть людям, для кого лекарства жизненно необходимы - например, онкобольным, диабетикам? А что делать с оставшимися в аптеках препаратами, и почему они не востребованы?

Сергей Бирюков.

Врио вице-губернатора области Константин Баранов, ранее возглавлявший облздрав, посетовал, что при прежнем губернаторе в здравоохранении области наступил хаос. В том числе, не было никакой системы по обеспечению льготников необходимыми лекарственными препаратами.

- У меня было первое впечатление, что это - саботаж. С 2019 года остаются неотвеченные жалобы людей на лекарственное обеспечение. 10 постановлений суда по этим же вопросам не исполнено - за это не критиковать, за это судить надо! – возмутился Константин Баранов.

Рецепты, по объяснениям чиновников, пришлось отсрочить по причине отсутствия необходимых лекарств. Якобы на 2021 год не существовало единой заявки, составленной главврачами больниц. Было неясно, что именно и в каких объемах нужно закупить для нужд больных с учетом того, что перечень доступных лекарств утверждает федеральный центр.

На 2022 год такая заявка составлена. Объём закупок по этой заявке составит 700 миллионов рублей (на половину этой суммы уже подписаны договоры), а еще 700 миллионов останутся в резерве на закупки медикаментов по мере поступления новых заявок.

Врио вице-губернатора Константин Баранов обещал провести аудит по выдаче медучреждениями рецептов, разобраться в структуре просроченных льгот, составить перспективный план по ликвидации задолженности перед льготниками и разобраться с финансовой стороной закупок. Кроме того, он пообещал, что за новыми рецептами взамен «сгоревших» никто людей гонять не будет.