Во владимирских автобусах появятся дневной и ночной тариф

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Во Владимире хотят дифференцировать тарифы на проезд в общественном транспорте в зависимости от времени суток (день или ночь), а также способа оплаты (наличные или карта).

- По областному центру планируется тарификация в четырех ценовых категориях: дневной тариф, ночной тариф и в зависимости от способа оплаты — наличный или безналичный расчет. Возможность такой тарификации в прошлом году была урегулирована региональным законодательством. При наличии такого запроса со стороны заказчика услуги, которыми являются муниципалитеты, такая тарификация может быть введена, - отметила директор департамента цен и тарифов Владимирской области Мария Новоселова.

Пока такая дифференциация тарифов на проезд в общественном транспорте введена только в Коврове, из других муниципалитетов интерес к разбивке тарифов проявил только Владимир, власти которого подали заявку на подобное деление. Но пока окончательно с тарифами для областной столицы не определились. Известно, что ночной тариф будет дороже, оплата наличкой тоже, а вот расплатиться картой будет дешевле. Но сколько именно будет стоить проезд – определятся в феврале.

По стоимости проезда в других муниципалитетах тоже нет ясности. Так в Коврове троллейбус днём обходится в 23 рубля, ночью в 28, поднять дневной тариф власти хотят до 26 рублей. Однако в департаменте не могут прийти к единому решению.

- По Коврову мы пока взяли технический перерыв, который длится две недели уже. По оценкам органа местного самоуправления Коврова тот самый тариф оценивается исходя из среднемесячной заработной платы в 48 619 рублей. Но у нас в департаменте это вызвало сомнение — мы понимаем, что это не пласт пенсионеров, школьников и студентов, - подчеркнула Мария Новоселова. - Было предложено ковровской администрации субсидировать свое троллейбусное управление, понимая, что единовременный подъем сразу на 4 рубля и выше вызовет напряжение. Ответ администрации Коврова сводился к тому, что лишних денег нет, и субсидировать свое муниципальное предприятие город не собирается.

Желание перевозчиков поднять тарифы объяснимо: как отмечают в департаменте, последние 5 лет во Владимирской области катастрофически падает поток пассажиров на общественном транспорте. В 2020 году перевозкам помешал коронавирус, но повлияло и качество обслуживания: когда ждать транспорта приходится слишком долго, пассажиры предпочитают решить вопрос иначе – пересесть в свое авто, на такси или ездить на самокатах. Кроме того, рост цен на топливо тоже увеличил расходы перевозчиков, и неизвестно, когда он остановится.