В сфере ЖКХ Владимирской области возникли проблемы из-за роста цен на материалы

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В этом году в регионе на сферу ЖКХ выделили рекордную сумму – около трёх миллиардов рублей, но решить все проблемы это не помогло. Износ сетей в области около 60%, причем если теплосети еще находятся в приемлемом состоянии, то у остальных все печально. Электросети в декабре страдают от ураганов и снегопадов, которые за последние две недели серьезно их потрепали, водопроводы просто давно не меняли, поэтому чистая вода доступа далеко не всем в области. На это накладываются проблемы с инфляцией и ростом цен.

- Напряжённый год получился, материалы подорожали, подрядчики замерли в ожидании решений правительства. Многие не спешат брать госконтракты. Нужно отнестись с пониманием, - заявила директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.

Из-за того, что контракты оставались не расторговаными, часть объектов не сделали и отложили на следующий год, например, котельную в деревне Новосёлова Киржачского района. Но чиновники обещают, что уж в следующем году все обязательно построят.

Ещё одна проблема, касающаяся крупных городов региона, - замена лифтов. На федеральном уровне была поставлена задача заменить устаревшие кабины. Но управляющие компании не спешат это делать, поскольку замена только одного лифта обойдется в два миллиона, но сделать это надо до 2025 года. Если не сделают – жители просто останутся без лифтов.

- Жильцам нужно самим проявлять инициативу, тормошить УК, - отметила Елена Семёнова.

Зато в этом году отремонтировали больше дворов и общественных пространств по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», чем планировали. Особенно чиновникам понравились сквер Пушкина в Коврове и сквер родителей в Вязниках: там активно участвовали жители, а к разработке концепции привлекали и студентов. Кстати, сельчан и горожан просят и дальше активно участвовать в выборе мест для благоустройства, чтобы потом не жаловаться чиновникам.

Двигается в регионе и переселение из аварийных домов. В этом году на решение вопроса потратили 900 миллионов, переселили 1058 человек, для них построили пять новых домов в Гусь-Хрустальном, Собинке, поселке Уршельском. Благодаря дополнительно выделенным 2,8 миллиардам рублей в ближайшие годы новоселье ждёт ещё 3786 человек, которые живут на 64 тысячах «квадратов» аварийного жилья. Кстати, активнее всего расселять древние дома будут в Гусь-Хрустальном, для них в городе в следующем году даже построят две пятиэтажки.