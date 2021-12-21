Во Владимирской области предлагают выдавать многодетным семьям деньги вместо земельных участков

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Эта рабочая группа создана, чтобы разобраться, как многодетным семьям максимально эффективно использовать положенный им под строительство жилья земельный участок.

Дело в том, что хотя в регионе уже много лет действует практика предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям, в реальности не так уж много семей сумело возвести дом на положенной им земле. Многие до сих пор не построили на участках ничего.

- Мы постарались полностью людей обеспечить участками. А получилось так, что земля как стояла пустая, так и стоит. У людей просто нет денег на строительство дома. Нужно думать о дополнительных механизмах помощи многодетным семьям, - выступила на заседании заместитель главы администрации Вязниковского района Евгения Илларионова.

Коллегу поддержал заместитель главы администрации Петушинского района Алексей Копытов. Он убежден, что участки должны предоставляться семьям со всей инфраструктурой. Однако, обеспечение коммуникациями – настоящая головная боль местных властей.

- Если с электричеством все более или менее в порядке, то водоотведение в сельских территориях отсутствует как класс, - подчеркнул тот. - С газом тоже серьезные проблемы. Вроде бы, программа догазификации открывает определенные перспективы. Но применять ее можно только в том случае, когда на участке уже есть введенное в эксплуатацию капитальное строение.

Вот только идея изыскивать в областном бюджете субсидии на подводку инфраструктуры к домам особого успеха у членов рабочей группы не снискала. Зато депутаты подумывают о том, чтобы позволить тем семьям, кто не в состоянии самостоятельно построить себе жилье, получить вместо нее деньги.

Дело в том, что некоторые семьи, едва получив участок, спешат его продать. Поэтому некоторые участники дискуссии и предложили узаконить данный момент и упростить жизнь таким семьям. При этом также депутаты подумывают о том, чтобы убрать из программы пункт нуждаемости семьи. Тем самым можно «впустить» в нее семьи с достаточно высокими доходами – такими, которые позволят справиться со строительством дома. Однако в таком случае для льготников будет установлена обязательность строительства дома.

- Сейчас мы собираем информацию, анализируем. Направлены запросы в муниципальные образования с тем, чтобы четко понимать, что и как происходит в каждой территории, – подвел итоги первого заседания руководитель рабочей группы вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков.