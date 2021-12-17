За бюджет Владимирской области проголосовали 24 депутата из 30

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17 декабря состоялось последнее заседание Законодательного собрания Владимирской области в уходящем году. Главным вопросом в повестке могло стать обсуждение федерального закона о введении QR-кодов. Однако предложение от фракции КПРФ не получило достаточной поддержки, и ЗС сосредоточилось на окончательном принятии бюджета 33 региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Является ли нынешний бюджет бюджетом развития?

В итоге более чем часовая дискуссия по бюджету между депутатами различных фракций ЗС сводилась на самом деле к дилемме – является ли тот документом развития или нет. У фракции КПРФ на эту тему уже давно сложилось свое мнение: бюджет региона – это бюджет спасения.

- Да, мы строим ФАПы и школы, но там некому работать, - говорил депутат Антон Сидорко. – Мы вкладываем внушительные деньги в футбол, но «Торпедо» занимает последние места в турнирной таблице. Лучше вкладывать деньги во что-то более разумное.

Однако представители «Единой России» с ними были не согласны. По их мнению, развитие подразумевает под собой создание комфортной для жителей среды. А это в бюджете есть.

- Деньги на дороги муниципалитетам в бюджете заложены, на строительство школ деньги заложены, лыжероллерную трассу в Александрове мы строим, если не это развитие, тогда что? – парировал председатель бюджетного комитета ЗС Михаил Максюков.

Впрочем, дискуссия в итоге, закончилась ничем. Так как бюджет все равно приняли. 24 депутата Заксобрания проголосовали за главный финансовый документ. Против было четверо (фракция КПРФ), двое воздержались.

Это означает, что в рамках второго чтения депутаты согласовали 74 поправки в бюджет (67 – от губернатора, 7 – от Заксобрания).

Дефицит – 8 миллиардов

Основные параметры главного финансового документа региона были определены еще во время его принятия в первом чтении. Именно тогда стали известны доходы, расходы и дефицит бюджета.

- Доходная часть бюджета в 2022 году будет больше, чем в 2021 году, - рассказал Михаил Максюков. – Причем мы опираемся на осторожные прогнозы. Вместе с федеральными поступлениями доходы составят около 80 миллиардов рублей. Уровень расходов у нас определен в размере 88 миллиардов рублей. То есть уровень дефицита будет составлять 8 миллиардов, что весьма комфортно для нашего региона.

Тут надо понимать, что к концу года зачастую дефицит оказывается нулевым. Например, в прошлые годы во Владимирской области он покрывался сразу несколькими факторами. Во-первых, экономика региона срабатывала лучше прогнозных показателей, что приводило к увеличению налоговых поступлений. Во-вторых, часть расходных обязательств переносилась на следующий год, что уменьшало финансовую нагрузку на бюджет.

Кстати, к 2024 году в 33 регионе запланирован выход на бездефицитный уровень бюджета, что среди финансистов считается крайне высокой планкой при его формировании.

Как и в предыдущие годы, бюджет Владимирской области будет социально ориентированным. Около 70 процентов всех расходов направлены на реализацию социальной политики региона, а также социальные выплаты льготникам и бюджетникам.

- Значительное влияние в 2022 году уделено в медицине, - рассказал Михаил Максюков. – Конечно, серьезно на увеличение расходов на здравоохранение повлиял Covid-19. Например, в 2022 году будет введен в строй ковидный госпиталь, который уже давно был нужен Владимирской области. Но естественно расходы на медицину подразумевают не только это.

Вообще на здравоохранение в бюджете заложено 18 миллиардов рублей. То есть одна пятая от всех расходов! Деньги пойдут на льготные лекарства, строительство ФАПов, зарплаты врачам и многое другое. На то же обеспечение льготных категорий граждан лекарствами в 2022 году заложено 2,3 миллиарда рублей.

1,6 миллиарда – на дороги

Еще одна важная статья расходов в новом бюджете – расходы на дороги в муниципалитетах Владимирской области. Еще в 2021 году депутаты перевели из областного дорожного фонда 1,6 миллиарда рублей на восстановление дорог в городах региона. В 2022 году эта история продолжится. Причем сумма расходов на муниципальные дороги сохранится.

Наконец, депутаты заложили средства на строительство социальных объектов. Так, в течение ближайших трех лет в регионе будут построены четыре поликлиники (в Струнино, Собинке, Суздале и Лакинске), две детские поликлиники (в Муроме и Кольчугино), 29 ФАПов, три амбулатории, инфекционный корпус в ОДКБ. Кроме того, запланированы расходы на строительство спортивных объектов: стадиона в Красной Горбатке, лыжероллерной трассы в Александрове, спорткомплексов в Коврове и Владимире