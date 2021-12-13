Во Владимире откроются пять елочных базаров и состоится забег Дедов Морозов

"Жар-Птица" установлена на Соборной площади. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии сразу оговорились, что в условиях коронавирусных ограничений как в самой программе, так и в пропускном режиме возможны некоторые изменения, однако если все пойдет по плану, областной центр встретит праздник с размахом.

Жар-птица «прилетела» в центр города

Традиционно, центром праздничных гуляний станет Соборная площадь. Уже сейчас на ней установили домики-шале и монтируют аттракционы. Официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович особо подчеркнул, что на Соборной новогодние гулянья проводятся с XIX века, так что изменять традициям никто не собирается. Однако коронавирус внес свои коррективы.

- В этом году программа переформатирована с учетом пандемических требований Роспотребнадзора, и площадки равномерно распределили по всему городу по принципу шаговой доступности — они будут находиться как в центре города, так и в микрорайонах. Всего будет проведено 40 полюбившихся жителям дворовых елок, - рассказал Александр Карпилович.

А домики-шале на «Соборке» тоже выставили «с учетом требований» - так, чтобы посетители могли соблюдать социальную дистанцию. В связи с этими же ограничениями властям пришлось отказаться от чайного домика и дома Деда Мороза, который заменят ящики для писем дедушке — их установят в разных районах города.

Конечно же, центром притяжения на Соборной площади снова станет ярмарка, на которую съедутся производители со всего региона. Здесь можно будет не только найти самые разнообразные угощения — от венгерских калачей до суздальской медовухи, но и приобрести сувениры, в том числе ручной работы местных мастеров и художников.

Традиционная елка на Соборке. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Если уж говорить о праздничной торговле, то следует сказать, что с 24 декабря откроются традиционные елочные базары. Всего их будет пять. Они будут работать с 24 декабря по 31 января. Два елочных базара раскинутся на проспекте Строителей у домов №10 и №25, по одному базару откроют на улице Батурина, 31 в районе Центрального рынка, а также на улице Василисина, 17 и на проспекте Ленина, 43.

Каток имени Снежной королевы

Но новогодние мероприятия пройдут не только на Соборной площади. По словам начальника городского управления культуры и туризма Натальи Литвиновой, в городе уже вовсю продаются билеты на новогодние представления. Их будут проводить при условии заполняемости не более 75 процентов мест в зрительном зале.

При этом 1000 билетов раздадут детям медработников в знак признательности за труд в условиях пандемии. Однако и других ребят, которым ранее доставались бесплатные билеты, не забудут — речь идет о малоимущих или, например, одаренных детях.

Праздничные мероприятия во Владимире начнутся уже с грядущих выходных и будут проходить до 16 января.

- Программа полностью готова, и как только дадут «добро», сразу стартуем, - резюмировала Наталья Литвинова, имея ввиду возможное введение ограничений 15 декабря.

Представители мэрии рассказали о том, как пройдут новогодние праздники. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Другим важным событием грядущих новогодних праздников станет открытие долгожданных катков. Так, каток на бульваре имени Пушкина в одноименном сквере фактически обещают подготовить уже 14 декабря, а торжественное открытие запланировали на 17-е число. Кстати, в Пушкинском бульваре в этом году каток получит оформление на тему сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» - здесь смонтируют новый свет, откроют несколько фотозон и оборудуют теплую раздевалку с ячейками для хранения вещей.

- Помимо катка на Пушкинском бульваре, горожан уже с 14 декабря будет ждать каток «Молодежный» в Центральном парке культуры и отдыха. Также покататься можно в крытом ледовом комплексе «Владимир», - рассказала и.о. начальника городского управления по физкультуре и туризму Елена Корнева.

Готовится к открытию каток на стадионе «Лыбедь». Если все пойдет по плану, он примет первых отдыхающих уже 2 января. А для жителей «Доброго» обещают открыть площадку для катания в обновленном парке «Добросельский».

Ну, и в эти праздники состоится-таки забег Дедов Морозов. В прошлом году из-за коронавируса его пришлось проводить в онлайн-формате, но на этот год организаторы намерены вернуть его в привычном виде. Бежать должны по центру, однако маршрут и время проведения еще согласуются.

КОНКРЕТНО

Новогодняя ярмарка на Соборной площади в грядущие новогодние праздники будет работать по специальному графику. Официально она уже начала свою работу с 10 декабря и останется открытой до 15 января. Часы работы ярмарки: с 11.00 до 22.00 по обычным дням, 31 декабря — с 11.00 до 18.00, в Новогоднюю ночь — с 22.00 до 4.00 и 1 января — с 13.00 до 22.00.