Александр Ремига: «Главное, что мы не потеряли уверенность владимирского бизнеса в стабильности»

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Александр Ремига в администрации Владимирской области отвечает за экономический блок. Понятное дело, что наш с ним разговор начался с обсуждения проблемы, которая у всех на устах – ковидных ограничений для бизнеса.

«Руководствуемся безопасностью населения»

- Александр Александрович, сейчас все экономические новости, так или иначе, начинаются с рассуждений о том, надо ли ограничивать, будут ли что-то закрывать, сколько вакцинировать и так далее. Какова на данный момент наиболее актуальная информация по теме коронавирусных ограничений для бизнеса?Как продвигается вакцинация предприятия?

- Губернатор еженедельно просит предоставлять отчет по вакцинации в сфере услуг, торговле и на промышленных предприятиях. Это необходимо, чтобы понимать, сколько еще нам до коллективного иммунитета. Так по промышленному направлению у нас сейчас из 125 тысяч человек привито около 81 тысячи работников. Для 80-процентного охвата вакцинацией нам необходимо привить около 99 тысяч человек. По сфере услуг и торговле там 65-67 процентов привито по региону. Во Владимире этот процент чуть выше. В некоторых районах, к сожалению, коллективный иммунитет доходит всего до 30 процентов. Но надо признать, что дело все равно движется. На примере Киржача можно проследить, как быстро может меняться картина. За три недели они с отстающих достигли практически 80-процентного охвата вакцинацией.

- Все ждут 15 декабря. При этом до конца непонятно, что произойдет. Так что там будет?

- Да почему же? Все, в целом, известно. 15 декабря наступает та точка, когда вся сфера услуг, торговля и промышленность должны достичь того самого порога в 80 процентов вакцинации среди работников. Плюс будут QR-коды для населения при посещении мест общепита, сферы услуг, торговли. Да, мы в курсе, что предприниматели обращались к нам и просили не закручивать гайки, но при принятии решения мы ориентируемся ведь также на безопасность населения. Мы должны учитывать требования и нормативные акты от Роспотребнадзора, а также ситуацию в медицине. У нас действует запрет на работу сферы услуг после часа ночи. Но те же корпоративы вполне можно начинать пораньше. Не обязательно начинать их в ночь.

Год тяжелый, но мы растем

- Наступил декабрь. Можно подвести итоги 2021 года. Каких показателей ожидают в «белом доме» по экономическому блоку?

- Год, конечно, был тяжелый, как и 2020-й. Но мы, что в прошлом, что в этом году прирастаем в плане показателей. Так, по объему инвестиций в основной капитал мы ожидаем в этом году прирост в размере 97 миллиардов рублей. О чем это говорит? О том, что мы не потеряли уверенность бизнеса в стабильности и гарантии защиты их инвестиций. А ведь еще на начало 2020 года существовала парадигма непонимания того, что дальше будет. Приятно, что бизнес поверил нашим уверениям.

- Какие меры за последние два года помогли бизнесу справиться с коронавирусными сложностями?

- Кто бы что ни говорил, но если вы сопоставите все регионы ЦФО, то увидите, что мы стараемся оказывать минимальную нагрузку на наши предприятия. У нас самые мягкие ковидные ограничения. Во многих регионах они гораздо суровей. Кроме того, мы установили налоговые льготы для бизнеса и снизили арендные ставки. Плюс у нас был сформирован огромный пакет федеральных выплат. На региональном уровне мы сейчас уже вышли на финишную прямую с компенсациями для бизнеса по закупке средств индивидуальной защиты. К середине декабря мы надеемся, что закон будет принят. И мы начнем осуществлять выплаты.

Если же уйти от коронавирусных мер поддержки, то можно вспомнить еще помощь для наших предприятий от федерального фонда развития промышленности. Два индустриальных парка во Владимирской области - «Русклимат ИКСЭл» и «Ставровский индустриальный парк» - получили по 500 миллионов рублей. Оба парка уже находятся на этапе ввода в эксплуатацию. И это показательный пример взаимодействия власти и бизнеса. Можно также вспомнить 600-700 миллионов рублей объектам малого и среднего бизнеса. И сотни миллионов нашим сельхозпредприятиям.