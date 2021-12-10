В отстающих по темпам вакцинации районах Владимирской области — самая большая смертность

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Вакцинация остается самым слабым звеном во Владимирской области. После открытия новых пунктов жители региона стали активнее прививаться, однако сейчас вакцинация снова пошла на спад. При этом охват недостаточен для того, чтобы выработался коллективный иммунитет.

- В тех районах, где охват вакцинации низкий, как правило, самая большая смертность. Например, в Суздальском районе. Остальные районы называть не буду, чтобы не пугать людей, - отметил и.о. директора департамента здравоохранения Артем Осипов. - Сейчас собирается статистика по смертности с нарастающим итогом к концу года.

Если говорить о новом штамме «омикрон», то в России уже выявлено два случая заражения. И рано или поздно он придет во Владимирскую область. В областном управлении Роспотребнадзора заявили, что уже разработали комплекс мероприятий по его диагностированию. В частности, приезжающие из потенциально опасных стран будут обследованы и помещены на карантин.

- Уровень заболеваемости остается высоким, но небольшое снижение позволяет нам часть ковидных коек вывести для оказания специализированной помощи. Но в любой момент, если снова пойдет рост, эти койки будут возвращены для больных коронавирусом, - предупредил Артем Осипов. - Самое главное, что нам удалось сейчас вывести в плановую работу Региональный сосудистый центр. Его мы постараемся как можно дольше продержать под оказание плановой помощи.

Кроме коронавируса зафиксирована вспышка гриппа А в восьмой школе Владимира, а также большое количество ОРВИ.

- Если мы фиксируем вспышку гриппа, то дети уходят на дистанционное обучение. Но мы не можем все время детей держать на дистанционке. Они должны ходить в школу и получать качественное образование. Для этого сделайте своим детям прививку от гриппа, - настоятельно просит официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 400 доз вакцины от коронавируса было просрочено во Владимирской области.