Пандемия лишила Владимирскую область больше 49 тысяч туристов

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильнее всего пандемия в прошлом году ударила по общепиту и туризму. По данным Владимирстата, общее число туристов, приехавших в регион, составило 19 735 человек. В 2019 году цифра была больше на 49 тысяч — тогда нас посетил 69 161 турист.

Печальную статистику подтверждали и в самом крупном учреждении области — Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. В прошлом году туристов было в два раза меньше обычного — около 580 тысяч человек, тогда как стандартное количество превышает миллион. Напомним, что из-за коронавируса работу музея пришлось приостановить с середины марта до конца июля. Также были отменены мероприятия, которые дают заработок. После снятия ограничений, в самую горячую туристическую пору, ситуация не улучшилась — поток был в четыре раза меньше обычного.

Однако такая ситуация складывалась не только во Владимирской области, но и по всей стране. Ну, а что мы имеем сейчас, когда коронавирусные ограничения уже стали «нормой» жизни?

По данным Сбериндекса, с мая по август текущего года туристы проявили повышенный интерес к Владимирской области. В эти месяцы в регион приехали на 20 процентов больше уникальных туристов, чем в предыдущие месяцы с начала 2018 года. Более того, 33 регион наряду с Москвой и Подмосковьем оказался территорией, где в сентябре туристический поток оказался даже выше, чем в январе три года назад.

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике тоже отметили стабилизацию ситуации. Вместо централизованных групп на экскурсии стали приходить семьи и одиночные посетители. Пик посещаемости пришлись на май, июль, август и октябрь.

А вот что касается гостиниц, то здесь все не так радужно. Из-за того, что отели до 15 августа работали с ограничениями, они пропустили туристический сезон. Это привело не только к потере прибыли, но и уходу кадров. Зато начал процветать теневой бизнес. По словам президента региональной Ассоциации рестораторов и отельеров Марины Земсковой, в ноябре в ковидные каникулы «в Суздале были сданы в аренду последние собачьи будки».

КОНКРЕТНО

И еще несколько цифр по данным Владимирстата

19 604 жителя Владимирской области уезжали отдыхать за границу в 2020 году (в 2019 году — 57 591 человек)

131 человек из других стран приехали на отдых в 33 регион (в 2019 году — 11 570 человек).