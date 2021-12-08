На инвестиционном конгрессе в Суздале власти региона планируют подписать соглашений на 15 миллиардов рублей

. Фото: "КП" Архив

Владимирский инвестиционный конгресс пройдёт на площадке «Суздаль Арена». В нём примут участие врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, известные российские политики, бизнесмены, инвесторы, предприниматели.

В первый день конгресса запланировано подписание более 20 инвестиционных соглашений. Организаторы конгресса не хотят пока раскрывать подробности, однако врио губернатора Александр Авдеев на прямой линии с населением, которая прошла 7 декабря, заявил, что администрация Владимирской области планирует подписать в Суздале от четырех до шести соглашений.

- Благодаря ним мы сможем реализовать в регионе серьезные инвестиционные проекты на общую сумму 15 миллиардов рублей, - рассказал Александр Авдеев. – Надо понимать, что для всех областей, что соседствуют с Москвой, существует проблема оттока населения. Есть эта проблема и у нас. На нее накладывается еще и тот факт, что регионы из ЦФО соперничают между собой, конкурируя в формировании комфортной городской среды, создании крупных производств и проектов. К сожалению, за последние годы многие соседние регионы ушли вперед. Но мы будем их догонять.

Разговор о конгрессе в рамках прямой линии возник после того, как врио губернатора задали вопрос, что делать с тем, чтобы люди не уезжали из Владимирской области. Александр Авдеев помимо инвестиционного конгресса сказал, что в области уже есть предприятия, ставшие драйверами региональной экономики.

- Это и пищевые предприятия в Собинском и Петушинском районах, и предприятия в Киржаче и Коврове, - рассказал Авдеев. – Можно на их базе создавать новые проекты, которые позволят привлечь новые рабочие места. Вот, к примеру, заключение соглашения с компанией «Вайлдберрис» о создании в регионе распределительного центра. Сам по себе проект создаст в области пять тысяч новых рабочих мест. Но после этого вокруг этого центра появятся предприятия, которые создадут еще дополнительные рабочие места.

Второй Владимирский инвестиционный конгресс в отличие от прошлого года пройдет не только в онлайн, но и в офлайн режиме.