Во Владимирской области цены на молочную продукцию могут вырасти по вине QR-кодов

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Очередное нововведение в области сельскохозяйственной продукции напрямую затронуло любителей свежей «молочки» - той, чей срок годности не превышает 40 суток. Теперь производители обязаны наносить на нее специальную маркировку в виде QR-кода. Не обошла эта участь и владимирских производителей.

Новые трудности

Суть новых правил такова: производители наносят специальный QR-код и предоставляют эти сведения в специальную информационную систему «Честный знак». Естественно, все это делается не бесплатно. Планируется, что таким образом получится эффективно бороться с производителями «левого» молока, особенно с поставщиками, которые умудряются продавать контрафакт в школы, детские садики, больницы и прочие социальные учреждения.

С сентября такое правило действует для «молочки» со сроком хранения более 40 суток, а с 1 декабря они заработали и для свежей продукции со сроком до 40 суток включительно.

Директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов уже на вторые сутки действия нововведения написал у себя в инстаграме, что в реальности производители столкнулись с рядом проблем, как то — неготовность типографий наносить QR-коды на упаковку, большое количество бракованных кодов, снижение производительности при их нанесении и прочее.

- Хочется надеяться, что эти проблемы оперативно удастся решить, и маркировка закроет рынок от фальсифицированной молочной продукции, - резюмировал Константин Демидов.

Мы попытались узнать, действительно ли так страшны QR-коды на йогурте и молоке, и чем это грозит рядовым владимирцам. К сожалению, добросовестные производители владимирской «молочки» честно признались, что минусы от этого новшества пока что перевешивают плюсы.

Код на плечи покупателей

Руководитель Суздальского молочного завода Александр Трутнев говорит, что заранее подготовился к введению новой маркировки, так что с 1 декабря его завод вступил с наименьшими потерями.

- Наладить любое новое производство – это проблема, а наладить его на уже действующем предприятии — проблема двойная. Но мы начали раньше многих, и уже в мае заключили договор, поэтому и оборудование поступило вовремя. С программой также разобрались вовремя, и начали маркироваться уже с октября. То есть, в декабрь вошли без срывов, - рассказывает Александр Трутнев.

По словам руководителя молокозавода, в типографию по поводу маркировки они не обращались, а закупили все необходимое, и теперь прямо на производстве самостоятельно проводят весь цикл маркировки. Однако по «карману» предприятия эти меры ударили существенно — около 15 миллионов рублей пришлось инвестировать в оборудование. Плюс миллион рублей стоит сама марка.

- Нам рассказывали, что объемы производства увеличатся за счет тех, кто уйдет с рынка, что само по себе странно — закрыть половину предприятий, чтобы поднялись другие. Но на самом деле такого не происходит, и объемы у нас не растут. В итоге на тех же объемах мы несем затраты, которые будут ложиться на потребителя — по-другому невозможно, так что цены однозначно вырастут, - подытожил Трутнев.

Также глава предприятия добавил, что реальные затруднения действительно начались у тех его коллег, кто попытался обратиться за нанесением маркировки в типографии — те оказались не готовы к наплыву заказчиков, и теперь вынуждены многим отказывать или переносить сроки вплоть до января.

Вынужденная мера

Одним из тех, кого подвела печать, оказался другой известный владимирский производитель — ОАО «Судогодский молочный завод». По словам генерального директора Дмитрия Павлова, затруднения в типографии начались еще в ноябре, так что заводу срочно пришлось закупать специальное оборудование. Теперь частично предприятие печатает маркировку самостоятельно, а частично использует ту упаковку, которую все-таки успела изготовить типография. Правда, качество ее оказалось не лучшим.

- Из-за нечитаемой маркировки в сутки образуется около 100 единиц бракованной продукции, которую мы просто раздаем людям, - объясняет Дмитрий Павлов, и тут же дает мрачный прогноз: - Но, кроме маркировки, у нас отняли около 15 процентов прибыли только за предоставление QR-кода в цифровом виде. Таким образом, на каждую единицу продукции мы будем сверху «класть» 60 копеек только цифрового QR-кода. Плюс его нанесение обходится в 30 копеек, а если печатаем сами — еще дороже. Вдобавок пластик поднялся в цене в два раза, картон — на 50 процентов, сырье — минимум на 15 процентов. Таким образом, в феврале будьте готовы к повышению цены минимум на 8 процентов.

По словам Дмитрия Павлова, пресловутые 8 процентов — это та вынужденная планка, ниже которой предприятия опуститься не могут физически, так как будут работать в убыток. А тут стоит учитывать и другие факторы — например, сотрудникам необходимо поднять зарплату в связи с инфляцией, да и новое оборудование стоит огромных денег.

А еще после внедрения маркировки на Судогодском молочном заводе йогурт, который раньше производили в 14.00-15.00, выходит с линии только в 20.00 — всему виной увеличенное время фасовки. Таким образом, производительность каждой линии упала почти на 40 процентов.

По мрачному прогнозу руководителя завода, с такими темпами предприятие сможет держаться за счет собственных средств два или три года, после чего запасы иссякнут.

Есть ли толк?

Но самое любопытное, что ни один руководитель молочного предприятия в реальности не верит в то, что QR-коды на упаковках действительно помогут эффективно бороться с контрафактом.

- Завтра эти коды начнут делать не в «Честном знаке», а просто станут лепить под копирку - одну и ту же маркировку на каждую упаковку. И если кассы не станут работать на их проверку, то и смысла в них нет никакого. Таким образом, эффекта не будет, лишь заводам будет затруднен выпуск. По крайней мере, на текущий момент никакой роли этот код не играет, - говорят руководители предприятий.

Тем не менее, эксперты сошлись во мнении, что пока загадывать преждевременно — следует увидеть, какая продукция начнет поступать в школы, детские садики и больницы. К сожалению, Владимирскую область в свое время не обошли жулики, которые выигрывали у честных производителей торги и поставляли в соцучреждения молочный контрафакт. Так что ценой вопроса здесь может служить, в конечном счете, безопасность детей, стариков и больных.