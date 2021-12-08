Ледяные и снежные горки 2021-2022 во Владимирской области: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках с детьми

Парк Дружба. Фото: Виктория СМИРНОВА

Наконец, зима вступила в свои права. А, значит, пора доставать санки, ледянки, ватрушки и прокатиться с ветерком. Можно кататься с горок во дворе, а можно поехать в специально созданные для этого места.

Загородный парк

Пожалуй, самым популярным местом для покатушек во Владимире, является Загородный парк. Здесь всех желающих ждут горки с естественным покрытием длиной до 150 метров. Уклон там разный, что прекрасно подойдет и для малышей, и для взрослых, и для настоящих экстремалов.

Подъемников там нет, так что придется идти в горку самостоятельно. Зато бесплатно!

Кстати, если у вас нет ватрушки, то можно взять напрокат. Большой тюбинг обойдется в 250 рублей, маленький — в 150 рублей.

Адрес: Судогодское шоссе, 4.

Парк «Дружба»

Больших снежных горок в парке нет, зато есть зимние деревянные, которые предназначены для развлечений. Оттуда можно скатиться на ледянке или ватрушке. И это вам не будет стоить ни копейки.

Однако если захотите взять в аренду ватрушку, то придется раскошелиться на 150 рублей. Именно столько стоит катание в течение часа.

Адрес: улица Верхняя Дуброва, 22Д.

Горка за ДТЮ

Юные жители Владимира облюбовали склон прямо за ДТЮ. Далеко от дороги, а значит безопасно, бесплатно и удобно. Народу там в выходные очень много. Приходят не только жители района, но и те, кто ищет хороший склон.

Адрес: остановка «Родник»

Горнолыжный комплекс «Заячья горка»

«Заячья горка» входит в комплекс Владимиро-Суздальского парка активного отдыха VS Park, расположенного в поселке Садовый. Трассы для горных лыж и сноубордов 350 метров (бугельный подъемник), учебная трасса 120 метров (ленточный подъемник), самый большой в ЦФО тюбинговый парк. На территории есть гостиница, площадка для кемпинга, ресторан и кафе.

Вход со своей ватрушкой на территорию комплекса запрещен. Поэтому придется брать в аренду. Цена — 500 рублей.

Адрес: Суздальский район, поселок Садовый, улица Заячья Горка, 1.

Спортивно-развлекательный комплекс «Красная гора»

В 70 километрах от Владимира в поселке Мелехово тоже есть комплекс для любителей снежных забав - «Красная гора». Здесь оборудована специальная закрытая трасса для катания на тюбингах. Спускаться на тюбинге разрешено только по одному, исключение составляют только родители с детьми до 6 лет, им разрешен спуск вдвоем.

В целях безопасности использование личных тюбингов строго запрещено. Придется брать напрокат — 1 час в будни — 300 рублей, в выходные — 500 рублей, в новогодние праздники — 600 рублей. В стоимость проката уже включен подъемник для тюбинга (траволатор).

Адрес: Ковровский район, поселок Мелехово, улица Полевая

Горнолыжный курорт «Пужалова гора»

Пужалова гора. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Гости горнолыжного курорта в Гороховце имеют возможность познать все прелести тюбинга на специально предназначенной для этого трассе «Вираж» длиной в 150 метров с перепадом высот в 15 метров.

Со своей ватрушкой сюда нельзя. Прокат с подъемником (30 минут) обойдется взрослому с ребенком до 7 лет в 500 рублей. Час будет стоить 700 рублей.

Адрес: Гороховец, улица Комсомольская, 31.

Вшивая горка в Киржаче

Находится Вшивая горка на выезде из Киржача в сторону Александрова. На бесплатной километровой трассе катаются все — от мала до велика. На всем протяжении трассы установлены прожекторы, так что покатушки можно устраивать даже вечером.