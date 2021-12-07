Во Владимирской области стали меньше пить и курить

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

РИА Новости подготовило рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек у местного населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами.

В лидирующей пятерке по сравнению с результатами прошлого года изменений не произошло. Первую и вторую строчки все также занимают Чечня и Дагестан, следом за ними расположились Ингушетия и Кабардино-Балкария, а замыкает лидирующую пятерку Волгоградская область. Аналитики объясняют слабую распространенность вредных привычек на Северном Кавказе сложившимся веками образом жизни и строгими традициями, характерными для этой территории.

24 процента жителей курят каждый день

Владимирская область по итогам прошлого года заняла 32-е место в рейтинге, заработав 63,3 балла. По сравнению с 2019 годом ситуация не изменилась. А вот если сравнивать с 2018 годом (тогда область занимала 35-ю строчку), то жители 33 региона стали меньше пить и курить.

А что же у соседей? Рязанская область занимает девятое место рейтинга, выше нас и Нижегородская область, которая находится на 23-й строчке. Явные проблемы с табаком и алкоголем в Ивановской области (48-е место), Москве (54 место), Ярославской области (55-е место).

А теперь посмотрим на цифры Владимирстата. Среди жителей Владимирской области старше 15 лет не курят и никогда не курили 66 процентов. Еще 7 процентов уже отказались от пагубной привычки. Курят до сих пор каждый день — 24 процента. Остальные «покуривают».

При этом чаще всего владимирцы начинают курить в 15-20 лет - в этом возрасте к табаку пристрастились 70 процентов курильщиков. По 14 процентов начали курить до 15 лет или от 20 до 30. И только в одном проценте случаев начинают курить после 30 лет. Более одной пачки в день выкуривают 9 процентов курильщиков, почти половина - от 10 до 20 сигарет в день, 5 сигарет в день хватает 16 процентов курящих.

Пьяных преступлений стало меньше

Что касается других пагубных привычек, то к началу 2021 года во Владимире насчитывалось больше 500 людей с наркозависимостью. Областной центр является лидером в регионе по числу лиц с диагнозом «наркомания» и «токсикомания». Высокие показатели также в Ковровском, Муромском, Петушинском, Александровском районах.

Есть в регионе и проблемы с алкоголизмом. В 2017 году от синдрома алкогольной зависимости страдали 21 207 человек. В 2019 году их количество снизилось более чем на 1,5 тысячи и составило 19 646 человек. Среди них 23 процента женщин. Алкоголизм является одной из причин смертности владимирцев от соматических и психических заболеваний. В 2019 году зафиксировано 436 случае алкогольных отравлений. Фиксируются случаи интоксикации суррогатами среди подростков.

Есть своя статистика и у полицейских. В прошлом году на 6,9 процента сократилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и на 36,8 процентов стало меньше преступлений, совершенных под кайфом. В то же время из незаконного оборота в прошлом году было изъято 648631 грамм наркотиков (рост в 21,8 раза).