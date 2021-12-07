Более пятнадцати миллионов рублей потратят на охрану школ во Владимире

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году на охрану владимирских школ мэрия потратит 15,4 миллиона рублей. Желающие взяться за эту работу уже могут подавать заявки на сайте госзакупок – это можно сделать до 20 декабря. Напомним, снять с родителей бремя добровольно-принудительных платежей за охрану школ решили в прошлом году. В бюджете неожиданно нашли на это деньги. До этого в каждой школе на деньги пап и мам сами нанимали охранников, суммы варьировались в пределах 500-2000 рублей в год с ученика.

Всего разыгрывают три контракта – по районам города. Больше всего бюджетных средств пойдет на охрану школ Ленинского района – более 5,9 миллионов рублей. Эти деньги предназначены на охрану 14 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: школы №№1, 6, 9, 11, 16, 22, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45 и школу-интернат № 30. Чуть меньше выделят на Октябрьский район – 5,3 миллиона. Они пойдут на одиннадцать школ - №№7, 8, 15, 19, 24, 26, 29, 33, 46, лицей №17 и лицей-интернат №1. А меньше всего денег потребует Фрунзенский район: 4,2 миллиона рублей для десяти школ: №5, 10, 13, 20, 21, 28, 34, 38, 40, 48. Кстати, подрядчикам за эти деньги не придется охранять гимназии и ещё несколько школ – они в контракты не вошли, поскольку являются автономными учреждениями.

Выбирать охрану для всех школ будут по одному принципу. Приоритет у тех, кто снизит цену. Также комиссия будет учитывать квалификацию охранников, наличие у них оборудования, опыта работы в охране, их деловую репутацию. Победителям конкурса в школах предстоит охранять имущество и обеспечивать пропускной режим. При этом у охранников должна быть форма, удостоверение частных охранников и бесперебойная связь с самой организацией, оперативными дежурными, полицией и спасателями. Также чтобы получить контракт, предприятие должно иметь группы быстрого реагирования, вооруженных служебным оружием. Хотя бы одна такая группа должна постоянно находиться во Владимире, также в областной столице должна быть дежурная часть с пультом централизованного наблюдения. Ещё один момент – получившему контракт охранному предприятию предстоит за свой счет установить в каждой из школ по камере видеонаблюдения, которая будет записывать и хранить информацию минимум две недели.