От Вокзальной площади Владимира в Доброе ходят только два автобуса

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В конце ноября 2019 года мэрия Владимира объявила, что с 1декабря того же года вместо троллейбусов №12 на линию выходят автобусы №10С большой вместимости, которые будут курсировать по «удлиненному маршруту» - его продлили до конечной остановки «Улица Куйбышева».

Ждать по часу

- Также по просьбам жителей сокращены интервалы движения подвижного состава на данном маршруте, - сообщили тогда в горадминистрации областного центра.

Однако спустя два года владимирцы обратили внимание, что автобусы №10С ходить чаще не стали. Более того — горожане пожаловались, что по «десятому» маршруту вовсе курсируют только две машины.

- Каждый раз после поездки на дачу приходится ждать их не менее получаса, а порой по вечерам и по часу, - возмутился пенсионер из Доброго Николай. - Конечно, мы могли бы подниматься к остановке «Вокзальный спуск» и уезжать оттуда, но возраст уже не тот, да и с тележками трудно взбираться по такой длинной лестнице.

Впрочем, и молодежь немало жалуется на отсутствие прямого сообщения между вокзалом и Добрым.

Убедиться в том, что машин на линии №10С осталось действительно только две, очень просто — достаточно открыть соответствующее мобильное приложение с картой города, на котором спутниковая система отображает только две машины. Причем иной раз они следуют друг за другом, а иногда обе стоят каждая на своей конечной. Справедливости ради, замеры показали, что интервал машины соблюдают, но сам по себе интервал — более чем большой.

Так, с 5.17 до 7 утра, а также с 9.25 до 11.00, с 12.30 до 15.20 и с 18.45 до 19.14 «десятки» ходят каждые 20-36 минут. Самый короткий интервал у них с 7.00 до 9.25, с 11.20 до 12.30 и с 15.20 до 18.45 — в это время они курсируют каждые 11-17 минут. А вот с 19.14 и до полуночи (последняя машина уходит с вокзала как раз после ночного экспресса – в 0.08 и прибывает в 0.34 на улицу Куйбышева) десятые едут раз в час.

- Если бы пустили еще хотя бы одну машину, было бы значительно проще, - посетовали пассажиры электричек. - А может и вовсе новый маршрут бы создали.

Ваша остановка - «Автоприбор»

Однако в мэрии уточнили, что пока никаких планов по поводу изменения автобусно-троллейбусной схемы между вокзалом и Добрым не планируется.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Пока все действует так, как существует. Ведь завести новый маршрут — вещь довольно сложная. К тому же, нужно понимать, нужен ли этот маршрут, будет ли пассажиропоток. Для троллейбусов и вовсе требуется контактная сеть, - объясняет официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Что до бабушек с тележками, то им в мэрии посоветовали два пути.

- Если подняться по Вокзальному спуску на Большую Нижегородскую, оттуда можно уехать любым другим маршрутом. Что касается дачников, то многие из них выходят из поездов на остановке «Автоприбор» - это наиболее оптимальная точка, откуда удобнее добираться до дома жителям Доброго, не доезжая до вокзала, - говорит Игорь Ефремов.

Впрочем, в мэрии забывают, что на «Автоприборе» выходят только те, кто едет со стороны Гороховца, Коврова, Вязников и Боголюбово. Те же, кто имеет дачу в Собинском или Петушинском районе, следуют до железнодорожного вокзала. Так что вариант с «Автоприбором» хорош лишь для половины пассажиров, тем более что и некоторые автобусы прибывают только на вокзал, не говоря уже о гостях города, которым неизвестны «тайные тропы» владимирцев, так что ехать приходится до конца.

Что до Вокзального спуска — то достаточно одного взгляда на крутую лестницу, чтобы понять недовольство пенсионеров. Вот только в мэрии усомнились в необходимости дополнительной машины на десятом маршруте.

- Больше машин, чем требует контракт, перевозчик не пустит. Что касается троллейбусов, то нельзя сказать, что в нынешней ситуации они курсировали бы чаще автобусов, - резюмировал Игорь Ефремов.