Новый год 2021-2022 в ресторанах Владимирской области: цены, программы, акции

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Не хотите потратить 31 декабря на строгание салатиков под «Иронию судьбы»? Тогда пора выбирать ресторан, где вам предложат не только вкусные блюда, но и праздничную программу.

Гостиничный комплекс «Владимир»

Владимирцам предлагают провести праздник в новых интерьерах ресторана. Всю ночь гостей будет развлекать ведущий Артур Бандерос. Кроме того, вас ждут: живое выступление Дмитрия Захария, авторское меню от шеф-повара ресторана, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, танцы от шоу-балета «Exotic-Fresh» и, конечно, дискотека до упаду.

Стоимость — 5700 рублей с человека.

Вознесенская Слобода

Жителей областного центра приглашают отправиться в путешествие по мотивам любимой всеми комедии «Полосатый рейс». В программе: живой вокал, ди-джеи, шоу-программа с профессиональными актерами «Владимирского театра драмы», Дед Мороз и Снегурочка, дискотека, танцевальные номера. Для торжественной встречи Нового года многократно титулованный бренд-шеф Кирилл Синичкин вместе с командой поваров специально разработал новое праздничное меню.

Стоимость — 9 тысяч рублей с гостя.

АМАКС Золотое кольцо

Здесь можно отметить не только новогоднюю ночь, но и остаться праздновать 1 января. Обещают насыщенную программу: фотосессию, фокусы, световое шоу, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, живой вокал, дискотека, розыгрыш призов и, конечно же, банкет.

Стоимость — от 13900 рублей за человека.

«Горячие ключи» в Суздале

Настоящую русскую сказку обещают в эко-отеле «Горячие ключи». Гостей ждет банкет, шоу-балет, световое шоу, музыкальные номера, фаер-шоу, новогодняя дискотека и игры с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Стоимость — 7 тысяч рублей за человека, дети 4-12 лет — 3500 рублей.

Доброград

Тем, кто предпочитает отдых за городом, пойдет празднование нового года в Доброграде. В программе: волшебное шоу для взрослых и детей, ведущий Олег Ефимкин, встреча с Дедом Морозом, лазерное шоу, бармен шоу, выступление кавер-группы «Panna Cotta», магическое представление, DJ сет, новогодняя лотерея с ценными призами, фотозоны и сказочный декор в отеле. Специально для маленьких гостей приготовили анимационную программу с Дедом Морозом и любимыми героями, дискотекой, бумажным шоу и вкусными угощениями.

Стоимость — для взрослых 18 тысяч рублей, дети с 4 до 12 лет — 9 тысяч рублей, дети до 3 лет — бесплатно.