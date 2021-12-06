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Общество5 декабря 2021 22:00

Новый год 2021-2022 в ресторанах Владимирской области: цены, программы, акции

Подробная программа мероприятий на Новый год 2021-2022 в лучших ресторанах региона. Мы подскажем вам, как и где забронировать стол на новогоднюю ночь
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото автора cottonbro Pexels.

Фото автора cottonbro Pexels.

Не хотите потратить 31 декабря на строгание салатиков под «Иронию судьбы»? Тогда пора выбирать ресторан, где вам предложат не только вкусные блюда, но и праздничную программу.

Гостиничный комплекс «Владимир»

Владимирцам предлагают провести праздник в новых интерьерах ресторана. Всю ночь гостей будет развлекать ведущий Артур Бандерос. Кроме того, вас ждут: живое выступление Дмитрия Захария, авторское меню от шеф-повара ресторана, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, танцы от шоу-балета «Exotic-Fresh» и, конечно, дискотека до упаду.

Стоимость — 5700 рублей с человека.

Вознесенская Слобода

Жителей областного центра приглашают отправиться в путешествие по мотивам любимой всеми комедии «Полосатый рейс». В программе: живой вокал, ди-джеи, шоу-программа с профессиональными актерами «Владимирского театра драмы», Дед Мороз и Снегурочка, дискотека, танцевальные номера. Для торжественной встречи Нового года многократно титулованный бренд-шеф Кирилл Синичкин вместе с командой поваров специально разработал новое праздничное меню.

Стоимость — 9 тысяч рублей с гостя.

АМАКС Золотое кольцо

Здесь можно отметить не только новогоднюю ночь, но и остаться праздновать 1 января. Обещают насыщенную программу: фотосессию, фокусы, световое шоу, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, живой вокал, дискотека, розыгрыш призов и, конечно же, банкет.

Стоимость — от 13900 рублей за человека.

«Горячие ключи» в Суздале

Настоящую русскую сказку обещают в эко-отеле «Горячие ключи». Гостей ждет банкет, шоу-балет, световое шоу, музыкальные номера, фаер-шоу, новогодняя дискотека и игры с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Стоимость — 7 тысяч рублей за человека, дети 4-12 лет — 3500 рублей.

Доброград

Тем, кто предпочитает отдых за городом, пойдет празднование нового года в Доброграде. В программе: волшебное шоу для взрослых и детей, ведущий Олег Ефимкин, встреча с Дедом Морозом, лазерное шоу, бармен шоу, выступление кавер-группы «Panna Cotta», магическое представление, DJ сет, новогодняя лотерея с ценными призами, фотозоны и сказочный декор в отеле. Специально для маленьких гостей приготовили анимационную программу с Дедом Морозом и любимыми героями, дискотекой, бумажным шоу и вкусными угощениями.

Стоимость — для взрослых 18 тысяч рублей, дети с 4 до 12 лет — 9 тысяч рублей, дети до 3 лет — бесплатно.

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