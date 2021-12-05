Во Владимирской области определили 352 опасных участка для выхода на лед

. Фото: Павел КЛОКОВ

В региональном ГУ МЧС сообщили, что этой зимой 352 опасных места на реках, озерах и прудах Владимирской области попали в список запрещенных к прогулкам по льду. Как правило, это те места, на которых ледяная корочка остается достаточно тонкой на протяжении длительного времени или даже всей зимы.

- В настоящее время муниципалитеты должны выставить запрещающие аншлаги на всех этих точках. Сотрудники МЧС будут проводить ежедневные рейды по водоемам на протяжении всего сезона, особенно по выходным дням, когда на лед устремляется множество рыбаков и отдыхающих, в том числе детей, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко. - Те, кто выйдет на ледяную корочку в месте, где установлен запрещающий аншлаг, могут быть оштрафованы на сумму от 800 до 4000 рублей.

Запрещенные места, как и всегда, устанавливают сами муниципалитеты. Причем в отдельных районах количество точек, оказавшихся «вне закона», превышает сотню, а в других их вовсе нет.

Владимир

В областном центре выход на лед запрещен в традиционных местах: это район водозабора в районе ТЭЦ на Клязьме, водозабора «Владимирводоканала», место впадения в Клязьму реки Рпень, а также на водохранилище Содышка район расположения сифонов и водозабор «ВМТЗ».

Ковров

В городе оружейников запретили выход на лед на озере Старка, на Кукушкином пруду и на реке Клязьма.

Муром

Здесь все значительно проще — местные власти запретили выход абсолютно на все водоемы округа.

Александровский район

Тут вне закона оказались река Серая на всем своем протяжении в границах города, а также все озеро Дичковское. Кроме того, в поселке Балакирево нельзя выходить на лед на пожарном пруду улицы Заводской, в Карабаново – на прудах Кировском, Татарском и Городском, в Струнино – на реке Горелый Крест в границах города и на реке Черная также в городских границах.

Кроме того, в Александровском районе действует запрет на множество других мелких водоемов в Андреевском, Каринском, Краснопламенском и Следневском сельских поселениях – всего под запретом 22 точки.

Вязниковский район

Прогулки по льду запретили сразу в 43 местах. В самом городе под запрет попала Клязьма, кроме затона в районе улицы Заливная, а также Комзяковские пруды и озера Подгорное и Великое. Также вне закона оказались многочисленные озера Клязьминско-Лухского заказника: Удольское, Семхар, Санхар, Митинское, Глубокое, Сельцовское, Ступинское, Никола, Монастырское, Лямша, Юхор. В деревне Пески запрещен выход на гидроузел безымянного ручья реки Суворощь, в деревнях Степанцево запретили гулять по ледяной поверхности протиповожарных прудов на улицах Первомайская и Совхозная. В деревнях Эдон и Буторлино тоже нельзя выходит на противопожарные пруды.

Наконец, под запретом река Мстерка в районе Барского Татарово и поселка Мстера, а также плотина Зеленино и противопожарный пруд в переулке Пушкинский поселка Никологоры, река Тара и ряд плотин возле сел и деревень.

Гороховецкий район

Нельзя будет выходить на лед на Клязьме в районе моста, а также на Монсатырской заводи и озере Сало и на озере Омлевский Яр. В Куприяновском сельском поселении нельзя будет выйти на реку Суворощь, озеро Купля, заводь Кривая Лука.

Гусь-Хрустальный район

Здесь под запрет попали сразу 119 мест. Например, в городе Курлово нельзя ходить по льду водоемов на улицах Маяковского, Школьной, Садовой и Пионерской. В остальных сельских поселениях также имеется по несколько запрещенных мест, в том числе в Добрятино, Золотково, Алферово, Мезиновском, Вашутино, Федотово, Облипихе, Тименке, Комиссаровке,Никулино, Вешкках, Александровке, Великодворском, Махинском, Потапково, Ильино, Гергиево, Неклюдово, Борзино,Черсево, Иванищах.

Камешковский район

Любимая рыболовами заводь Букля тоже закрыта для выхода. Здесь же под запретом часть реки Клязьмы у деревни Суслово, река Нерль у деревни Чистуха и озеро Войхра.

Киржачский район

Под запретом здесь 16 мест, из них пять находятся в самом Киржаче, а именно: озеро Крутое на расстоянии 10 метров от границ водосброса; на реке Киржач: у моста по улице Большая Московская – на 20 метров ниже и 15 выше по течению; у моста по улице Текстильщиков – 15 метров выше и ниже по течению; и на том же расстоянии – у моста по улице Горького. Помимо этого, в тех же границах запрещается выход на реку Вахчилка у моста на улице Юматова. В районе ограничен выход на некоторые реки и озера в Филипповском, Горкинском, Кипреевском и Першинском сельских поселениях.

Меленковский район

Под запретом озеро Урвановское в деревне Усад, озера в Денятино и Чабышево, река Унжа в Меленках, а также в Бутылицком, Илькинском и Даниловском сельских поселениях, затоны реки Оки в деревнях Малый Санчур и Окшово и еще несколько мест в другихдеревнях и селах, а также на турбазах «Огонек» и «Спутник», и весь левый берег Оки в Ляховском сельском поселении.

Муромский район

Запрещается выходить на лед в устье реки Илевны в селе Панфилово у ее впадения в Оку, на озере Виша, на затонах Оки в деревнях Полесково и Благовещенское, на реке Ушна в селах Благовещенское, Кондраково, Молотицы и Борисоглеб. Помимо этого, под запрет попало и озеро Глушица в селе Борисово. Также опасно гулять по льду на пруду по улице Кооперативной поселка Зименки, на пруду по улице Мира села Булатниково, на плотине деревни Лесниково, на прудах в Ковардицах, Катышево и Афанасово.

Собинский районе

К выходу здесь запретили 31 место, в том числе несколько на реке Колокша, а именно: на северо-восточной стороне за деревней Чаганово и на восточной стороне за деревней Бурыкино, на протяжении Воршинского и Колокшанского сельских поселений, а также в поселке Ставрово. В самой Собинке запрещено выходить на Клязьму. На эту же реку нельзя будет выйти в Асерховском сельском поселении. Вне зоны доступа стали пруд между деревнями Елтесуново и Чаганово, пруды в Рождествено, Корнилково, Фетинино, Вышманово, озера в Котлино, Рассохино, Карасево, а также река Ворша.

Судогодский район

Тут запретили 26 различных мест, включая Улыбышевские карьеры, реку Войнинга в Чамерево и реку Судогда в Лаврово. Также в списке опасных мест оказались водоемы в деревнях, селах и поселках Ликино, Языково, Якушево, Погребищи, Вяткино, Новокарповка, Ново-Петрово, Михалево, Коняево, Головино, Черепово, Лаврово, Попеленки, Чамерево, Кондряево, Красный Куст, Мошок, поселок имени Воровского, Муромцево, река Судогда в Степаново, Райки, Заястребье и в районе деревни Степаново.

Суздальский район

В этом муниципалитете попало под запрет также любимое рыбаками водохранилище Глазовское и ряд мест на реке Каменка, а именно: у моста на улице Кремлевской и Варганова, под мостом между ГК «Суздаль» и переулком Красноармейским, на улице Набережная Шевченко и у моста напротив дома №45 по улице Пушкарской. Помимо этого, запрещен еще ряд мест, всего – 25. Особенно много запретных точек на Нерли, а именно, в районе населенных пунктов Кидешка, Красное, Троица Берег, Омутское, Новоселка Нерльская, Абакумлево, у моста трассы М-7, Спасское городище, Барское городище, Переборово, Заполицы, Васильково, Порецкое, Добрынское, Боголюбово. Также запрещены пруды и река Уршма в селе Гавриловское и плотина на реке Колочка в Старом Дворе.

Юрьев-Польский район

Запрещены для прогулок по льду девять точек, среди которых оказались река Нерль в границах деревни Малые Лучки и села Нестерово, а также водоемы в селах Матвейшево и Спасское, и в деревне Бильдино. Наконец, под запретом река Селекша в границах деревень Коленово, Федоровское и Шегодское.

Что касается Кольчугинского, Петушинского и Селивановского районов, а также Радужного, то здесь ни одного запрещенного места нет.

Более подробно со списком запрещенных к выходу на лед мест можно ознакомиться на сайте ГУ МЧС России по Владимирской области.