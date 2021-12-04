Владимирцы смогут увидеть убранство замка Храповицкого

Фото ВСМЗ.

«Замок в Судогодских лесах»- так называется новая экспозиция, открытая Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. В едином выставочном пространстве собраны произведения искусства, составлявшие убранство главного усадебного дома вплоть до 1918 года.

Генеральный директор музея Сергей Рыбаков отметил, что выставка уникальна – впервые представлено более 130 музейных предметов из усадебного собрания. Всего же в фондах хранится более 250 предметов из усадьбы, поступивших в музей в 1920 и 1925 годах.

Фото ВСМЗ.

- Некоторые вещи, которые представлены здесь, никогда не экспонировались ранее – живопись, скульптура, коллекционное оружие, многие предметы мебели. Выставка прекрасно отвечает задаче рассказать посетителям об усадьбе и ее владельцах, привлечь внимание к памятнику архитектуры и его истории, - отметил Сергей Рыбаков.

Живописную часть коллекции составляют, в основном, полотна отечественных живописцев, выпускников Академии художеств последней четверти XIX – начала XX века. Предметы декоративно-прикладного искусства представлены изделиями, модными в эпоху модерна: французской бронзой, фарфором, гобеленами, итальянским мрамором, образцами восточной керамики и другими предметами, украшавшими когда-то необычный усадебный дом, напоминавший средневековый замок.

Фото ВСМЗ.

Также можно узнать об этапах строительства замка, соединившем в себе образы французских дворцов-шато и шотландских замков-крепостей, о роскошном архитектурно-парковом ансамбле имения. Впервые музей целенаправленно рассказывает о владельцах муромцевского замка Владимире и Елизавете Храповицких не только как о лесопромышленниках, общественных деятелях и меценатах, но и как о коллекционерах.

Сотрудники музея постарались в ограниченном пространстве выставочного зала не просто показать предметы, но и передать дух усадьбы, создать ощущение присутствия в ней в период ее расцвета.

- Выставка монтировалась длительное время – около трех недель, над ней трудилась большая команда музейных работников. Авторы выставки долгое время изучали исторические материалы и музейные предметы, чтобы, посетив выставку, у наших гостей возникло желание отправиться в Муромцево, - поделилась заведующий отделом музея по экспозиционной и выставочной деятельности Мария Дягилева.

Фото ВСМЗ.

Стоит обратить внимание, что «Замок в Судогодских лесах» – первая выставка музея-заповедника, экспонаты которой оснащены аннотациями с QR-кодами. Благодаря ним, по ссылке можно ознакомиться с полной информацией о предмете. Как в текстовом, так и в аудио-формате. С помощью этой технологии посетитель может получить гораздо более интересные и подробные данные о заинтересовавшем предмете, чем может вместить в себя музейная этикетка. Эта практика теперь будет постоянной в выставочной работе музея.

СПРАВКА «КП»

Отец Владимира Храповицкого Семен Иванович Храповицкий женился на его матери Анисье Александровне в 1867 году. И на тот момент у них уже было пятеро детей. Пришлось обращаться с прошением к императору Александру II о причислении детей к дворянскому роду Храповицких. Прошение было удовлетворено.

Как и его отец, Владимир Храповицкий вышел в отставку в чине Гусарского полковника. Блестящая служба не помешала стать Храповицкому отличным хозяином и предпринимателем – вплоть до того, что к имению Муромцево был подведен собственный железнодорожный путь – для удобства вывоза продукции.

Владимир Храповицкий не забывал и о своих крестьянах. Для обучения их детей он построил и содержал на свои личные средства несколько начальных школ в соседних деревнях. Для одаренных детей построил музыкальную школу, в которой велось обучение игре на народных смычковых и духовых инструментах, а также хоровому пению. На средства Храповицкого были наняты учителя-специалисты, куплены музыкальные инструменты и, редкие по тем временам, ноты.

КОНКРЕТНО

Выставка будет работать до 20 марта. Цена билета — 100-150 рублей. Участвует в программе «Пушкинская карта».