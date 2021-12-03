Глава администрации Кольчугинского района признался в нетрезвом вождении автомобиля

Константин Мочалов. Фото с личной страницы в ВК героя публикации.

Не так давно разразился скандал вокруг принятого судебным участком №2 Ленинского района Владимира решения, согласно которому некто Константин Николаевич Мочалов был наказан за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, попавшись пьяным за рулем автомобиля. Скандальность новости придавал факт, что главой Кольчугинского района является человек с такими же инициалами. Естественно, журналисты пытались выяснить факт того, один это человек или нет. Но несколько дней добиться от главы района комментариев по судебному решению не удавалось. А в решении суда других данных не было.

Однако утром 3 декабря Константин Мочалов самолично поставил точку в этом споре, разместив на своей личной странице в социальной сети сообщение с признанием своей вины.

Цитируем его дословно:

«Уважаемые жители, друзья и коллеги! В средствах массовой информации была размещена информация, что 21.08.2021 сотрудниками ГИБДД на меня был составлен протокол об административном правонарушении.

По данной информации поясняю, что 20 августа в пятницу я был на дне рождения, утром в субботу поехал домой во Владимир, но был остановлен сотрудниками ДПС и в ходе разговора они попросили меня пройти тест на алкоголь.

В связи с тем, что я вечером выпивал, то отказался это сделать. Инспекторы составили протокол о невыполнении данного требования.

19.10.2021 состоялся суд, и меня признали виновным по данному правонарушению.

Я принял самостоятельное решение об увольнении, потому что данное деяние недопустимо для чиновника. Хочу сказать огромное спасибо, всем кто меня поддерживал и попросить прощения, за то что подвёл вас, оказавшись в данной ситуации».

Накануне неофициально стало известно, что Мочалов действительно написал заявление об уходе, однако подтверждений тому не было. Кто именно займет его место — пока неизвестно.