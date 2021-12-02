У владимирских школьников нашли смесь гриппа и ковида

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области самым уязвимым к коронавирусу продолжает оставаться старшее поколение. На этой неделе 25,1 процента всех заболевших приходится на пенсионеров от 65 и старше, 24,6 процента – на людей в возрасте 50-64 лет. На работающее население от 30 до 49 лет приходится 28,5 процентов, на молодых от 18 до 29 лет — 8,8 процентов.

Вспышка заболеваемости гриппом отмечена у подростков. На днях школа №8 перешла на дистанционное обучение.

- Специалисты ведомства выезжали в школу, чтобы провести анализы и необходимые исследования. Были взяты анализы у 90 процентов заболевших детей. В 44 случаях подтвердился грипп А (H3N2), в двух – ковид, а в 4 случаях - сочетание гриппа и ковида, - рассказала Марина Колтунова. - При этом уровень иммунизации от гриппа среди школьников в этом учебном заведении был всего 7,3 процента, а нужно не менее 60 процентов. Времени прививать детей осталось крайне мало, поэтому мы еще раз призываем родителей – делайте прививку от гриппа своим детям. Защитите их перед наступающим сложным эпидсезоном.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно санитарным нормам, при заболеваемости выше 20 процентов от общего числа школьников руководство вправе принять решение о закрытии отдельных классов или всего образовательного учреждения.

Если же говорить в целом о заболеваемости коронавирусом в регионе, то за последние дни она снизилась. Это позволило сократить коечный фонд в больницах на 15 процентов.

- Но расслабляться нельзя. Каждая волна стартует с большего числа заболевших, и мы должны быть к этому готовы. Так или иначе, каждый из нас столкнется с вирусом. Но как его перенесет, будет зависеть от него самого. После прививки число заболевших коронавирусом не превышает и 10 процентов. Тех, кому требуется госпитализация - доля процента, - подчеркнул и.о. директора департамента здравоохранения Артем Осипов.

Во Владимирской области достаточно всех видов вакцин. Для большего охвата открываются дополнительные пункты вакцинации. Например, они появились в отделении Сбербанка с большой проходимостью, на автовокзале. С 3 декабря откроется пункт на железнодорожном вокзале.

- Самый большой пункт вакцинации появится во Владимирском театре драмы. Там ежедневно смогут прививаться до 850 человек. При этом работать он будет в удобное для работающего населения время. И даже по выходным. Уже скоро начнется монтаж необходимого оборудования, - рассказал Артем Осипов.