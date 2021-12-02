Во Владимирской области стали делать меньше ПЦР-тестов

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Эпидемиологическая ситуация во Владимирской области продолжает оставаться неблагополучной, несмотря на некоторую стабилизацию. Однако это не повод расслабляться, тем более что появился новый штамм, южноафриканский мутант «омикрон». Пока до России он не добрался, но это вопрос времени.

- По суточному темпу прироста мы опережаем среднероссийский показатель. У нас он составляет 0,43, по стране — 0,34. Кроме того, болезненный для нас момент — это ПЦР-тестирование. Показатели по нему у нас стремительно падают, и надо принимать меры, - подчеркнула официальный представитель Роспотребнадзора по региону Марина Колтунова.

Охват тестирования на 100 тысяч населения за сутки 30 ноября составил 300,4, на 28 ноября — 300,2, на 24 ноября — 306,8. Чем меньше тестов делают в регионе, тем более размытой получается картина реальной заболеваемости. Самое важное, что, если регион получает "красную метку", то в отношении него могут последовать более жесткие ковидные ограничения.

- Все лаборатории оснащены всем необходимым, и было время, когда охват достигал показателя 400 тестов. Если мы опустимся ниже 300, то мы попадем в список неблагоприятных территорий. В тех субъектах, где снижаются объемы тестирования, ухудшается и эпидемиологическая ситуация. Если мы не будет обследовать людей, то ситуация выйдет из-под контроля, и мы начнем расти, - подчеркнула Марина Колтунова.

Впрочем, удивляться этому тоже нечего. Владимирцы повсеместно говорят о том, что даже если вызываешь врача на дом, медики редко предлагают сами сделать тест. Особенно это касается детей. Педиатры неохотно берут мазки, даже если у тех высокая температура и есть симптомы ОРВИ.

В департаменте здравоохранения говорят, что о проблеме знают и уже занялись ей.

- С учетом тех объемов, которые на сегодняшний день у нас есть, и той информационно-ресурсной базы, которой мы обладаем, определенные управленческие решения уже приняты — чтобы подотчетность организаций была улучшена в отношении доставки ПЦР-проб в лаборатории. Со стороны лабораторий осуществить контроль достаточно просто — это выгрузка той информации, которая сохраняется на любом из приборов, который проводит анализ. А вот доставка — это то уязвимое место, которое у нас остается, - отметил и.о. директора департамента здравоохранения Артем Осипов.

И все же в облздраве уверены, что доступность ПЦР-диагностики остается на высоком уровне. И, по мнению Осипова, снижение тестирования говорит, скорее, о меньшем числе заболевших.