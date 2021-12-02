Приют для бездомных животных во Владимирской области построят через два года

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В регионе все же решили построить приют для бездомных животных. Участок для него выбрали не сразу: сначала рассматривали Собинский район, но в итоге остановились на Суздальском, администрация которого проявила инициативу. Там нашелся подходящий участок земли, принадлежащий области и отвечающий всем санитарным требованиям, где теперь и планируется возвести здание на триста голов бродячих зверей. Техническое задание на проектирование уже готово, в ближайшее время объявят конкурс, а полностью проект будет готов в следующем году. Кстати, кроме здания на участке должен быть забор, площадки для выгула, зелень.

- В этом году выделено больше 25 миллионов рублей на отлов, стерилизацию и передержку бродячих животных. С апреля через эту программу прошло около полутора тысяч животных, а в прошлом году около семисот за все время, - рассказал директор департамента ветеринарии Дмитрий Лозовой. – Надеюсь, в сентябре проект будет готов, к концу года мы определим подрядную организацию, а в 2023 году получим современный приют, отвечающий всем требованиям.

Это всего лишь первый из трех запланированных областными властями приютов в регионе. Просто по двум остальным пока нет никакой конкретики, ни по месту их расположения, ни по срокам ввода. При этом изначально в области планировалось построить пять подобных объектов для животных, но решили остановиться на трёх: в областной администрации посчитали, что этого достаточно, ведь бездомные питомцы не будут там жить постоянно, после лечения и стерилизации их выпустят туда, где забрали. Разумеется, если их поймали не на территории больниц, школ и других социальных объектов. Кстати, в регионе уже подготовили три машины для мобильных ветеринарных бригад, которые будут оперативно выезжать по области и отлавливать бездомных животных. Планируют в департаменте ветеринарии договориться и с частными приютами для лохматых бродяг: им тоже смогут привозить отловленных питомцев для различных манипуляций. Вероятно, выезжать бригады начнут в апреле-мае, когда начинается сезон собачьих свадеб и после зимнего затишья начинается период агрессии среди бродячих животных.

Чтобы оперативнее реагировать на жалобы и обращения жителей, кроме единой выездной бригады, в области планируют создать единую для всех районов систему закупок и объединить районные станции – из 18, как сейчас, создать три. По мнению чиновников, это освободит ветеринаров от лишней бумажной работы, но при этом ни одного специалиста не сократят. Кроме того, в следующем году планируется поднять зарплату ветеринара – сейчас штатные специалисты в районах зарабатывают около двадцати тысяч рублей.