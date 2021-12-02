В поликлиниках Владимира люди толпами ждут очереди на прививку от коронавируса

Фото сделано 26 октября. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Где бы вы ни привились от коронавирусной инфекции в первый раз, второй укол все равно придется делать в поликлинике. И именно здесь большинство жителей сталкиваются с определенными трудностями.

Все смешалось

Вот, к примеру, обыкновенная зарисовка из жизни поликлиники №1. На лестнице второго этажа не менее 40 человек томятся в ожидании прививки от коронавирусной инфекции у единственного на все медучреждение осмотрового кабинета.

- Крайний где-то там, в другом конце коридора, - машут люди на лестнице «новичкам», пытающимся занять очередь.

Чтобы узнать, «кто последний», приходится обойти весь этаж — толпа людей в масках постоянно сбивается, а когда из осмотрового кабинета выходит медсестра, чтобы забрать у граждан заполненные анкеты о состоянии здоровья, начинается настоящая сутолока.

- Мне первую прививку делали в «Крейсере», а сюда велели явиться на вторую, - объясняет пенсионер Владимир. - Никто, конечно же, не говорил, что здесь такой ажиотаж. Но теперь сидеть придется до победного.

Почти вся толпа - «повторники» - те, кто пришел на второй укол. Причем половина собравшихся делала первую прививку собственно в поликлинике, а другую половину граждан прислали из ТЦ «Крейсер». Среди народа «затерялось» и несколько человек, пришедших сделать первую прививку, а также тех, кто явился на ревакцинацию. Медсестра разводит руками — тут бы «повторников» привить, а когда дойдут руки до первых уколов — вообще непонятно. Попутно несколько человек просто развернулись и ушли, пообещав привиться в другой раз.

- А еще говорят, что после прививки заболевают, - пожимает плечами пожилая Антонина Егоровна, сидящая прямо в «эпицентре» - у дверей в кабинет. - Чего тут удивительного? В такой давке какая может быть социальная дистанция?

Один кабинет работает на всех — сюда же направляют и «первичных», и «повторных», и «ревакцинирующихся», а еще этот порог обивают рабочие одной дорожной организации, которых сюда целенаправленно прислало начальство. И все-таки очередь движется. Через пару часов вы все равно сдадите свою анкету и окажетесь в осмотровом кабинете, откуда вас перенаправят на первый этаж — собственно, в прививочный кабинет.

Очередь в прививочный кабинет на первом этаже. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

И там все в той же компании вам предстоит просидеть еще час-полтора, и лишь после этого получить заветную бумагу — сертификат о прививке. Впрочем, его еще предстоит заверить в отдельном окошечке, что тоже занимает время.

- Журналистов сюда надо приглашать, - возмущаются владимирцы из толпы. - А нам потом рассказывают, что прививку сделать легко и просто.

Надо просто потерпеть

В департаменте здравоохранения Владимирской области в ответ на вопрос о происходящем в поликлинике предложили прислать официальный запрос. Впрочем, наш источник в облздраве на правах анонимности рассказал свое видение сложившейся ситуации.

- Очевидно, сейчас начался ажиотаж, повышенный спрос в связи с введением QR-кодов. Совет может быть один — людям самим нужно держать социальную дистанцию, носить маски. Тут начинаются двойные стандарты — в поликлинике мы требуем безопасности, а в автобусе или магазине те же люди не носят средства защиты, - говорит собеседник. - Поймите, что сейчас «идет война», на то вакцинация и массовая, что невозможно каждому назначить время и пригласить отдельно. Хорошо, что люди вообще идут прививаться.

На наш вопрос, а нельзя ли как-то отдельно прививать тех, кто приходит на ревакцинацию, нам ответили, что это невозможно по объективным причинам.

- Дело в том, что эта процедура требует предварительной записи, в отличие от тех же торговых центров, куда люди идут самотеком. Естественно, что предварительная запись накладывает определенные ограничения по времени визита и по количеству людей, которых медработники смогут принять, - говорит собеседник.

Источники в медицинских кругах утверждают однозначно — придется потерпеть, иного выхода нет. Главный фактор, из-за которого в поликлиниках образуются очереди на вакцинацию, заключается в банальной нехватке врачей, фельдшеров и медсестер — медучреждения могли бы открыть дополнительные прививочные кабинеты, но работать в них будет некому.

Это несколько не вяжется с официальными словами представителей облздрава, которые уверяют, что ресурсов для проведения вакцинации достаточно, и 5000 человек в день — далеко не предел. Но тут врачи дают однозначный ответ:

- Вы требуете комфорта, но придется потерпеть. Война есть война.