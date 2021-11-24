Во Владимире в разгар учебного года не хватает более сотни учителей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В областной столице решили не пускать к детям непривитых от коронавируса педагогов. Чиновники подчеркивают, что все делается во имя детей. По официальным данным, там, где прививки сделали более 80% педагогов, дети болеют значительно меньше. А всем отстранённым учителям и воспитателям в управлении образования быстро нашли замену.

Но качеством замены недовольны родители. Так папы и мамы из вальдорфского детсада уверяют, что вместо любимого воспитателя им поставили на группу завхоза. Насчет последнего судить трудно, однако то, что владимирская сфера образования испытывает проблемы, – это факт. По данным городского управления образования, в ноябре в школах и детсадах Владимира открыто около трехсот вакансий. Среди них несколько поваров, пару дворников, два заместителя заведующих и даже один тьютор (помощник для особых детей), но основная масса – педагоги.

Так вакансии учителей открыты практически в каждой школе. Большей частью директора ищут предметников, в особом дефиците учителя русского языка и литературы. Также велик спрос на учителей физкультуры, математики, физики, иностранных языков, изо и технологии. Чуть меньшим спросом пользуются учителя ОБЖ и начальных классов, есть две вакансии учителей обществознания, по одной вакансии учителей информатики, музыки, географии и черчения. Нужны педагоги-организаторы, а также психологи.

Вакансии есть как в обычных школах, так и в гимназиях: так в 31-й школе открыты четыре вакансии, в 45-й – пять, в 23-й гимназии – четыре. Почти везде учителям предлагают не одну ставку, а больше.

В детских садах требуются не только воспитатели (сейчас открыто более 70 вакансий), но и нянечки (несколько десятков мест), инструкторы физкультуры и музыкальные работники, а также логопеды. Кстати, воспитателю во Владимире предлагают 25 тысяч «грязными», младшему воспитателю, то бишь няне – пятнадцать тысяч. И родители справедливо боятся, что на такую зарплату они найдут работу в другом месте.

Традиционно во Владимирской области летом не хватает около 700 педагогов: кто-то уходит на пенсию, кто-то увольняется, доведя учебный год. К началу занятий большинство вакансий удается закрыть, в том числе за счет выпускников вузов и колледжей.