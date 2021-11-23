Во Владимире школьные столовые переходят на электронную систему оплаты

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

С начала учебного года в школах областного центра запустили экспериментальный проект, в ходе которого каждому школьнику присваивается нечто вроде лицевого счета, а родители на этот счет кладут деньги, которые затем тратятся школой на горячее питание. Таким образом, детям больше не нужно сдавать наличные на завтраки и обеды. Как это будет осуществляться, рассказали 23 ноября представители мэрии на примере школы №46 в Коммунаре.

Виртуальное питание

На самом деле суть очень проста: лицевой счет — это не совсем счет, а нечто наподобие электронного кошелька, который родители через онлайн-банк или сайт компании-оператора систематически пополняют. Затем классный руководитель каждый день подает списки на питание в столовую, подведомственную муниципальному Центру (комбинату) школьного питания, а оператор переводит комбинату деньги согласно поданной заявке, которые берутся со счетов ребят. Таким образом, наличные из схемы исключены.

Подобные системы действуют в ряде регионов страны, и власти Владимире решились провести такой эксперимент у себя. По словам директора школы №46 Евгения Алексеенко, который стал одним из самых активных участников испытаний, пока все работает без сбоев.

- Форма и структура питания не меняется, меняется лишь форма оплаты. Для школы это несравненный плюс, так как классные руководители, наконец, перестают собирать наличные и сдавать их заведующему производством (столовой — Ред.). Родители, в свою очередь, могут не только перечислять деньги, но и отслеживать, покушал их ребенок или нет, и сколько осталось средств на счету, - объясняет Евгений Алексеенко.

Директор школы №46 Евгений Алексеенко (справа) доволен новой системой оплаты. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Так что теперь мальчишкам и девчонкам карманных денег не дадут — они им просто не понадобятся. Родители смогут отслеживать через систему даже меню. Так что потерять или потратить положенное на еду уже не выйдет.

Деньги не «сгорят»

В самом «Центре школьного питания», который курирует все школьные столовые города, тоже очень довольны нововведением.

- Переход дает нам прозрачность оборотов денежных средств, так как деньги поступают через оператора, минуя все инстанции, - объяснил заместитель директора Центра Дмитрий Степанов.

А в качестве оператора выступает федеральная система «Аксиома», которой во Владимире ведает компания «Ситикард». Та самая, что отвечает за «карточную систему» в общественном транспорте Владимира. Ее руководитель Владимир Капп уверяет, что никакого дополнительного оборудования для внедрения новшества не потребовалось — все работает на серверах самой «Аксиомы».

А вот у родителей новая система вызвала ряд вопросов. Например, сейчас с мам и пап взимается банковская комиссия за переводы — от 1 до 4 процентов. В «Ситикард» надеются уйти от этой комиссии, но для этого им надо уйти от переводов через банки. А вот как это сделать, пока не ясно.

Еще один злободневный вопрос — пропадают ли деньги со счета? Не сгорают ли они после определенного периода?

- Средства не пропадают и сохраняются вплоть до выпуска из учебного заведения, - заверил Владимир Капп.

Кстати, схема оплаты такова, что классный руководитель обязан каждодневно сдавать списки питающихся в столовую на следующий день. Работники столовой уверяют, что это очень удобно, так как они знают, сколько нужно приготовить. Но что делать, если ребенок вдруг заболел и не пришел в школу?

- Списки формируются вечером, но до 8.30 есть возможность внести в них корректировку, так что деньги не спишут, если родители вовремя оповестят о больничном ребенка, - успокоил Евгений Алексеенко.

Сейчас новая система оплаты питания только «приживается» в школах города, однако если никаких нареканий не будет, то не исключено, что уже с 1 января 2022 года пилотный проект перейдет на постоянную основу. Впрочем, пока еще можно по старинке сдать классному руководителю наличные. Во время пробного периода родителям дают возможность выбрать способ оплаты питания своего ребенка. Причем в «Ситикард» обещают оставить выбор и в следующем году, ведь не у всех родителей пока есть возможность выхода в сеть. Что касается школьных буфетов, то они будут работать, как прежде, за наличные деньги.