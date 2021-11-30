Школу №8 во Владимире перевели на дистанционное обучение

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К вечеру 30 ноября мэрия Владимира сообщила, что школа №8, где возник очаг пока неопределенной специалистами Роспотребнадзора инфекции, переходит на дистанционное обучение. При этом в мэрии продолжают настаивать на том, что в школе произошла вспышка ОРВИ, а не какого-либо другого заболевания.

«Администрация школы №8 в целях недопущения распространения заболевания ОРВИ среди учащихся принято решение о введении с 1 по 6 декабря дистанционной формы обучения», написано в официальном пресс-релизе.

Напомним, что 26 ноября в школе был объявлен карантин в четырех классах среднего звена - в двух седьмых, одном пятом и одном шестом классах. Ученики обращались в поликлиники с жалобами на температуру и кашель. На данный момент известно о 122 заболевших школьниках. Помимо этого болеет трое учителей, но не известно тем же заболеванием или ОРВИ. У детей, кстати, тоже диагностировали респираторно-вирусные инфекции, однако специалисты Роспотребнадзора, выехав на место, взяв в школе анализы у учеников и учителей, а также смывы с поверхностей, заподозрили что-то более серьезное. В ведомстве обещали опубликовать результаты анализов утром 1 декабря.

В мэрии также сообщают, что руководство городского управления образования сразу поставило ситуацию на особый контроль. После того как в школе произошло превышение 20-процентного порога заболеваемости, было принято решение приостановить посещение школы учащимися карантинных классов. Теперь же на дистант оправилась вся школа.

КОНКРЕТНО

В мэрии предоставили справку о вакцинации педагогов восьмой школы. В школе работают 80 сотрудников, 59 из которых вакцинировано от Сovid-19, 11 переболели коронавирусной инфекцией менее шести месяцев назад, 10 имеют официально заверенный медицинский отвод. На больничном находятся 3 педагога с диагнозом ОРВИ.