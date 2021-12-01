Адреса пунктов вакцинации от коронавируса во Владимире на декабрь 2021: официальный список от администрации области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинирование населения Владимирской области от коронавируса медленно, но верно выходит на финальный этап. В некоторых районах 33 региона сообщают о достижении отметки в 60 процентов вакцинированных от всего взрослого населения. Впрочем, эта цифра достигнута не везде.

По официальным данным на конец ноября первый этап вакцинации во Владимирской области прошли 525 145 жителей региона, второй – 451 086. Если вычесть несовершеннолетних, все равно вряд ли можно говорить даже о 50 процентах привитых в целом по области.

Поэтому власти и продолжают говорить о необходимости вакцинации от Covid-19. Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Ну, а мы напоминаем вам адреса всех официально открытых пунктов вакцинации во Владимирской области.

Ищите тот, который ближе к вам:

г. Владимир

1. Городская клиническая больница № 5 г. Владимира, поликлиника, ул. Добросельская, 38а

2. Структурное подразделение Клинической больница «РЖД-Медицина» г. Мурома, филиал в г. Владимире, ул. Офицерская, 31

3. Городская поликлиника №1 г. Владимира, Ново-Ямской переулок, 4

4. Городская поликлиника №2 г. Владимира, ул. Никитская, 5

5. Городская больница №2 г. Владимира, поликлиника для взрослых, ул. Токарева, 3

6. Городская больница №4 г. Владимира, больница для взрослых, ул. Каманина, 25

г. Ковров, Ковровский район

7. Центральная городская больница г. Коврова, больница для взрослых, ул. Еловая, 5

8. Ковровская районная больница, больница для взрослых, п. Мелехово, пер. Школьный, 27а

9.Ковровская многопрофильная городская больница №1, поликлиника для взрослых, ул. Гагарина, 2, стр. 2

10. Ковровская городская больница №2, поликлиника для взрослых, ул. Тимофея Павловского, 6а

11. Ковровская городская больница №2, поликлиника №3, ул. Фрунзе, 4

12. Ковровская городская больница №2, поликлиника №4, ул. Димитрова, 8

г. Муром

13. Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Мурома, ул. Пионерская, 1

14. Муромская городская больница №1, поликлиника для взрослых, ул. Ленинградская, 32/5

15. Муромская городская больница №2, больница для взрослых, Карачаровское шоссе, 3

16. Муромская городская больница №3, поликлиника №1, ул. Войкова, 11а

17. Муромская городская больница №3, поликлиника №2, ул. Южная, 4

г. Александров, Александровский район

18.Александровская районная больница, больница для взрослых, ул. Восстания 1905 года, 9

19.Александровская районная больница, поликлиника для взрослых, ул. Кубасова, 2

20.Александровская районная больница, Балакиревская поликлиника, п. Балакирево, ул. Вокзальная, 8

21. Александровская районная больница, Карабановская городская больница, поликлиника для взрослых, г. Карабаново, Больничный городок

22. Александровская районная больница, Струнинская городская поликлиника, г. Струнино, ул. Суворова, 9

г. Гороховец

23. Гороховецкая центральная районная больница, больница для взрослых, ул. Комсомольская, 23

г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальный район

24.Гусь-Хрустальная городская больница, поликлиника №1, ул. Калинина, 24

г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальный район

25.Гусь-Хрустальная городская больница, поликлиника №2, пр-т 50 лет Советской Власти, 2-б

26. Золотковская районная больница, п. Золотково, ул. Ломоносова, 13

27.Курловская районная больница, поликлиника, г. Курлово, ул. Революции, 1а

28. Уршельская районная больница, больница для взрослых, п. Уршельский, ул. Московская, 2-б

г. Вязники, Вязниковский район

29. Вязниковская районная больница, поликлиника №1, ул. Льва Толстого, 4

30. Вязниковская районная больница, Мстёрская поликлиника, п. Мстёра, ул. Семашко, 15

31. Вязниковская районная больница, Никологорская поликлиника, п. Никологоры, Пушкинский переулок, 9

г. Камешково

32.Камешковская центральная районная больница, больница для взрослых, ул. Советская, 2в

г. Киржач

33.Киржачская районная больница, больница для взрослых, Больничный проезд, 11а

г. Кольчугино

34.Кольчугинская центральная районная больница, поликлиника №1, ул. Гагарина, 4

г. Меленки

35.Меленковская центральная районная больница, поликлиника для взрослых, ул. Союз Республик, 63

г. Петушки, Петушинский район

36.Петушинская районная больница, поликлиника для взрослых, ул. Московская, 3

37. Петушинская районная больница, поликлиника в г. Покрове, ул. IIIИнтернационала, 48

г. Радужный

38. Городская больница ЗАТО г. Радужный, больница для взрослых, 9-й квартал

п. Красная Горбатка, Селивановский район

39.Селивановская центральная районная больница, поликлиника для взрослых, п. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, 8

г. Собинка

40. Собинская районная больница, поликлиника в г. Лакинске, ул. Набережная, 21

г. Судогда

41.Судогодская центральная районная больница, больница для взрослых, ул. Ленина, 41-б

г. Суздаль

42. Суздальская районная больница, поликлиника для взрослых, ул. Энгельса, 10а

г. Юрьев-Польский

43.Юрьев-Польская центральная районная больница, поликлиника для взрослых, ул. 1 Мая, 5

Также напоминаем о мобильных пунктах вакцинации во Владимире:

44. Гипермаркет «Глобус» г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 28.

45. Торговый комплекс «Торговые ряды», ул. Большая Московская, д. 19-а.

46. Торговый комплекс «Мегаторг», ул. Тракторная, 45.

47. Торговый центр «Восток», ул. Егорова, 8-б.

48. Ул. Мещерская, рынок «Флора»

49. ТЦ «Крейсер», проспект Ленина, 46.

50. ТЦ «Лента», Московское шоссе 2.

51. ТЦ «Ивановские мануфактуры», ул. Куйбышева, 16.

Напоминаем, что пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.