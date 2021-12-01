Новогодние концерты 2021-2022 во Владимире: афиша, билеты, расписание

В Центре классической музыки пройдет Ночь в оркестре. Фото ЦКМ.

Посещать концерты и спектакли перед Новым годом и во время каникул любят не только дети, но и взрослые. Тем более что в областной центр приедут знаменитые артисты. Представляем вам афишу с 24 декабря по 13 января. Не забудьте, что попасть на мероприятия можно только при наличии QR-кода или со справкой о перенесенном коронавирусе.

Центр классической музыки

24 декабря в 18.30 пройдет «Ночь в оркестре». На новогодней программе выступят Владимирский губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор и солистки Центра классической музыки Татьяна Прокушкина (сопрано), Анастасия Хорошева (меццо-сопрано), Виолетта Стрельцова (эстрадный вокал), специальный приглашенный гость Василий Хорошев (контртенор). Цена билета — 550 рублей.

Областной дворец культуры и искусства

4 января в 19 часов пройдет концерт Заслуженного артиста РФ Евгения Дятлова.

«Петь для меня – все равно что дышать. Я не представляю другой работы, которая была бы для меня столь органична, – признается певец, – Когда я на сцене, моя задача – чтобы мне поверили, чтобы зритель сопереживал и благодаря этому для себя что-то открыл».

Евгений Дятлов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В концерте принимает участие «АКАДЭМ-квинтет» под управлением Николая Криворучко в составе Николая Криворучко (гитара), Петра Ильяша (скрипка), Вадима Богорада (кларнет/саксофон), Олега Коляденко (баян), Владислава Кроля (контрабас). Цена билета — 1600 — 3000 рублей.

6 января в 18 часов для зрителей выступит ВИА «Поющие гитары». Для меня нет тебя прекрасней», «Синий иней», «Люди встречаются»… ВИА «Поющие гитары» — это не только возвращение в молодость, но еще и качественное выступление в лучших традициях вокально-инструментального жанра. Это музыка для любого возраста! Цена билета — 800 -1600 рублей.

7 января в 19 часов на сцене покажут новогоднюю комедию «Оливье в мундире». Шестеро чудиков и неудачников очутились на необитаемом острове, где вляпались в опасное приключение. Что это: новогодняя шутка, розыгрыш? Распутать дело берется парочка азартных растяп: убойная старушка и смешной, невезучий коротышка — шеф полиции. В ролях: Сергей Никоненко/Александр Семчев, Андрей Леонов, Владимир Долинский, Эвелина Блёданс, Михаил Мерцен, Сергей Рудзевич и Ольга Лифенцева. Цена билета — 1400 — 2900 рублей.

8 января в 19 часов состоится сольный любимой миллионами слушателей певицы с уникальным голосом Тамары Гвердцители в сопровождении большого симфонического оркестра. Цена билета — 2000 — 4500 рублей.

Тамара Гвердцители. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимирская областная филармония

7 января в 18 часов ансамбль «Русь» представит программу «Русское Рождество». Это яркое обрядовое театрализованное действие, сопровождаемое пением святочных песен, величанием хозяев, гаданиями, ряжеными, веселыми забавами и игрищами. Особо значимым моментом Рождества является прославление Святой Богородицы, основанное на древних русских знаменных распевах, церковных песнопениях, духовных стихах в многоголосном изложении. Цена билета — 300 рублей.

Ансамбль Русь. Фото филармонии.

13 января в 18.30 зрителей ждет «STARый Новый год» с Владимирским русским оркестром. К этому выступлению музыканты готовятся особенно и всегда стараются удивить своих зрителей! В новой праздничной программе прозвучат известные мелодии, песни-премьеры и, конечно, красивые голоса. Цена билета — 250 рублей.

Макс Брой

6 января в 19 часов Сергей Васюта с живой группой и легендой 90-х «Сладкий сон» приглашает вас на «Дискотеку СССР». Приходите и послушайте вживую самые популярные хиты 90-х: «На белом, белом покрывале января», «Снег на розах», «Чёрная гроза», «Босоногая девчонка» и многие другие. Также выступит звезда советской и российской эстрады, экс - участник группы «Мираж» – Роман Жуков. На его счету немало известных треков. Кроме новых песен в концерте вы услышите в его исполнении излюбленные всеми старые хиты. Гостьей представления будет группа Каролина, которую создали в 90-х годах Степан Разин и его друг — композитор и музыкант Сергей Туманов. Самым известным проектом группы стал первый альбом «Летний дискобар». В 2020 году Разин перезапустил группу «Каролина». Сейчас в коллективе солирует Елена Завгородняя. Цена билета — 900-2600 рублей.