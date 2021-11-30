В школе №8 города Владимира вспышка неустановленной инфекции

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Во Владимире в одной из самых крупных школ города - школе №8 - вспышка неустановленной инфекции. Как сообщили нам в Роспотребнадзоре по Владимирской области, в данный момент выясняется чем болеют дети.

- Наши специалисты совместно с лабораторией еще 29 ноября выезжали в школу, - рассказала официальный представитель ведомства Марина Колтунова. - Мы взяли необходимые смывы с поверхностей, а также сделали анализы на разные инфекционные заболевания у учеников и учителей. 30 ноября в школу дополнительно выезжали эпидемиологи. К вечеру 30 ноября или утра 1 декабря результаты должны быть готовы.

На данный момент известно о 122 заболевших учениках. Помимо этого болеет часть учителей. Причем в мэрии пока говорят о вспышке ОРВИ, а не о каких-либо других заболеваниях. И если бы не Роспотребнадзор, возможно, внимания к ситуации в восьмой школе вообще не привлекали столько внимания.

В школе в итоге четыре класса, где произошла вспышка инфекции, отправили на карантин. По остальным классам решения не принято. Но дистанционное обучение возможно. Кстати, в Роспотребнадзоре не исключают вариант полного закрытия школы, в которой, напомним, обучаются полторы тысячи детей. Все будет зависеть от результатов анализа и выявленного заболевания.

Вообще, во владимирских школах есть проблемы со здоровьем учащихся. По данным все того же Роспотребнадзора, на 29 ноября во Владимире наблюдается превышение эпидпорога по ОРВИ среди старшеклассников.

- За прошедшую неделю в городе Владимире зарегистрировано 3 822 обращения граждан в лечебные учреждения, среди них 1 513 детей. Показатель заболеваемости на территории города составил 107,10 на 10 тысяч населения. Пороговый уровень заболеваемости выше на 18,4%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в одной возрастной категории от 15 лет и старше на 118,2 процента, - сообщили в ведомстве.