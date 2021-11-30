QR-коды во Владимире с 1 декабря 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени в регионе вступят в силу более жесткие «коронавирусные» ограничения. Во многих регионах правила посещения тех или иных мероприятий и учреждений только по QR-коду или уже введены, или вступают в силу с 1 декабря, но во Владимирской области ситуация обстоит несколько иначе.

Готовим справки

Так, введение пропускного режима несколько раз откладывали, но затем власти окончательно решили, что он вступит в действие в середине декабря.

- Мы так часто меняли указ (от 17 марта 2020 года №38 «О введении режима повышенной готовности» - авт.), что в мерах, которые вводятся, гражданам стало сложно разобраться. Но с 15 декабря, как и вся страна, мы будем в обязательном порядке использовать QR-коды, или справки о перенесенном ковиде. Поэтому никаких отсрочек и отличий от других регионов уже не будет, - сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев еще в конце октября.

При этом глава региона тут же проанонсировал введение QR-режима в отдельных случаях. Соответствующие поправки — как действующие, так и грядущие, были внесены в тот же указ №38. Пресс-секретарь губернатора Ольга Елунина подтвердила, что в настоящий момент все они актуальны.

Однако на одной из территорий решили ввести коды раньше. Речь идет о Судогодском районе. Местная администрация перед выходными опубликовала распоряжение №605, согласно которому все государственные и муниципальные услуги в районе теперь оказываются только при наличии QR-кода.

«С 27 ноября 2021 года организовать допуск посетителей (потребителей услуг) в муниципальные учреждения и предприятия МО «Судогодский район» при предъявлении действующего QR-кода, либо справки о прохождении первого этапа вакцинации от короновирусной инфекции COVID-19 (далее Справка)… или перенесенного, в последние 6 месяцев заболевания COVID-19 (далее - действующий QR-код); не осуществлять оказание государственных и муниципальных услуг лицам, не имеющим документов (копии документов) подтверждающих наличие профилактической прививки от COVID-19 или справки", написано в распоряжении.

Кстати, уже с 30октября были введены правила QR-кодов для абсолютно всех массовых мероприятий, причем вне зависимости от их организаторов, направленности и количества участников. Допуск на них осуществляется только по предъявлении действующего QR-кода о вакцинации от коронавируса, либо аналогичном сертификате проведенных прививок. Заменить QR-код может справка о перенесенной коронавирусной инфекции не позднее 6 месяцев. Единственные, кого не касается пропускной режим, это несовершеннолетние — им никаких QR-кодов предъявлять не нужно. К примеру, на выставки и фестивали вовсю требуют QR-код, так что не забудьте позаботиться о нем заранее.

Также QR-режим действует в ряде государственных и муниципальных учреждений региона. Однако пока он касается только непосредственно сотрудников этих учреждений, например — городских и районных администраций. Помимо этого, QR-коды нужны некоторым другим категориям работников. Например, сотрудникам детских развлекательных центров.

На рыбалку с QR-кодом

А вот с 15 декабря меры будут приняты куда более строгие. Так, согласно последним поправкам в указ №38, с этой даты без QR-кода не получится побывать в ресторане, кафе, столовой, буфете, баре, закусочной или любой другой организации общепита вне зависимости от ее вида и принадлежности. Также QR-код потребуется и в летних сезонных кафе при общепитах, спросят его у посетителей детских развлекательных центров и детских игровых комнат, в том числе на территории торговых и торгово-развлекательных центров (комплексов). Без QR-кода невозможно будет посетить салон красоты, парикмахерскую, СПА-салон, массажный салон, солярий, сауну, фитнес-центр, бассейн, а также многочисленные организации досуга. Под последними понимаются ночные клубы, дискотеки, кинотеатры и кинозалы.

Помимо вышеперечисленного, QR-код понадобится при заселении в гостиницы, туристические деревни, и даже в дома охотника, рыбака, фермерские гостевые дома, шале и бунгало.

Как и прежде, QR-код может быть заменен сертификатом профилактической прививки или справкой. Причем предъявить сам QR-код возможно как с экрана гаджета, так и в распечатанном виде — лишь бы его можно было считать.

«Посещение указанных объектов при предъявлении действующего QR-кода допускается после проведения сотрудниками проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, и соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность», - говорится в тексте указа №38. Таким образом, вам потребуется еще и паспорт либо другое удостоверение личности.

Кстати, сам QR-код сможет получить не только человек, сделавший прививку от коронавируса, но и переболевший ковидом не позднее 6 месяцев с даты выздоровления.

Что до несовершеннолетних, то они по-прежнему смогут посещать все эти места без пропусков, но при условии, что явятся в сопровождении родителей или других законных представителей, имеющих QR-код или иной пропуск из указанных выше.

Пока власти Владимирской области не рассматривают вопрос о введении QR-режима для прохода в торговые центры и для поездок в общественном транспорте. Однако в администрации региона отметили, что отдельные положения «коронавирусного» указа еще могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации.