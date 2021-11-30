Во Владимирской области суд признал законным отстранение от работы антипрививочников

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Муромский городской суд признал законным отстранение от работы медицинского работника, не сделавшего прививку от коронавируса. За защитой своих прав туда обратилась сотрудница Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи из Мурома Елена Сальникова. Женщину 7 октября отстранили от работы, поскольку она не захотела сделать прививку от коронавируса. С таким решением руководства медик не смирилась. Она считала, что в соответствии с приказом Минздрава России от 21 марта 2021 г. № 125н, прививка от COVID-19 входит в список профилактических прививок, которые проводятся при наличии добровольного согласия гражданина, а значит, принуждение к вакцинации недопустимо, и отстранение от работы в этом случае является незаконным. Сотрудница центра не только просила восстановить ее на работе, но и выплатить зарплату за период вынужденного простоя, ведь отдыхала она не по своей воле.

Но суд не встал на сторону медика. Рассмотрение дела заняло месяц, и в итоге ей отказали. Решение ещё не вступило в законную силу и у сотрудницы центра, ставшей победительницей областного конкурса медиков среднего звена в номинации «Лучший лаборант» в 2019 году, есть шанс обжаловать его. Хотя вряд ли решение будет другим: медики относятся к той профессиональной сфере, вакцинация в которой обязательна.

Кстати, во Владимирской области это первое такое решение, но не исключено, что будут и другие. Прививки от коронавируса обязательны по решению регионального Роспотребнадзора для сотрудников нескольких направлений, в первую очередь работающих с людьми, например, педагогов или сотрудников транспорта. Во Владимире уже отстранили от работы учителей и воспитателей, не прошедших вакцинацию и не имеющих медотвода, в Коврове на работу не пустили сотню заводчан, не сделавших вовремя прививки. Часть отстранённых работников тоже собиралось отстаивать свою правоту в суде, но, как говорят юристы, шансов на победу у них практически нет. И хотя в России не прецедентное право, в других регионах сложилась аналогичная практика, а значит антипрививочникам предстоит либо сдаться и сделать прививки, либо искать новую работу, либо сидеть дома до конца пандемии – формально отстранить их имеют право на этот срок.