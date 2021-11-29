В Добром ликвидируют около 300 гаражей из-за появления Рпенского проезда

В Добром много высоток. И гаражи для многих важное подспорье. Теперь во дворах станет еще больше транспорта Фото: Александр УТКИН

Накануне жители Владимира, живущие в микрорайоне Доброе, посетовали на объявления, которые власти Фрунзенского района развесили на металлических гаражах, стоящих в районе пересечения улиц Юбилейной и Соколова-Соколенка. В объявлениях владельцам гаражей предлагается принять меры к ликвидации этих строений.

Гаражи, которые стояли там десятилетиями, было решено пустить под снос. Причем каких-то официальных заявлений по этому поводу ранее не поступало. В мэрии областного центра объяснили, что снос гаражного массива, включающего около 300 металлических конструкций, связан со строительством будущего Рпенского проезда. Причем предписание об этом появилось отнюдь не вчера.

- Во-первых, часть гаражей попадает в створ Рпенского проезда. Во-вторых, по информации администрации Фрунзенского района, договоры аренды под размещение этого гаражно-строительного кооператива истекли еще в советское время, и продлевать их нет никаких правовых оснований, - объясняет официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Во многом именно последний пункт стал решающим в принятии решения о ликвидации гаражей — продлевать договоры власти не будут, но желают использовать эту землю в качестве «зеленого оазиса».

В мэрии уточняют, что зеленая зона стала необходима именно в связи с началом масштабного строительства крупной магистрали - жильцы ближайших к будущему Рпенскому проезду многоквартирных домов не без оснований возмутились — многим из них придется не только лицезреть бесконечный поток машин, но и дышать выхлопными газами. Эти обстоятельства вызвали в Добром «определенные волнения», поэтому власти и предложили компромиссный вариант.

- Мы предусматриваем не застройку этого места, а озеленение — создание зоны отдыха по типу Комиссаровских прудов, - говорит Александр Карпилович.

При этом власти областного центра признают, что хотя часть из металлических конструкций давно заброшена, но ряд гаражей до сих пор активно эксплуатируется. И, тем не менее, в связи с незаконностью местонахождения, их владельцам придется подыскивать новые места для своих железных боксов.

А это означает, что при всех плюсах зеленой зоны, скоро во дворах может появиться больше автомобилей, так как их владельцам, хранившим своих «железных коней» в гаражах, придется где-то парковать машины.

В мэрии добавили, что еще с лета начали уведомлять владельцев гаражей о демонтаже, также проводили с ними встречи. После внесенного уведомления собственники обязан добровольно демонтировать его в течение 50 суток, иначе это сделают сами власти.

Так что в самое ближайшее время, очевидно, железный гаражный массив на улице Юбилейной прекратит свое существование.