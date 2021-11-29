Во Владимире обещают отрегулировать работу двух новых светофоров

Фото с сайта администрации города.

На минувшей неделе в областном центре включили два совершенно новых светофора. Первый установили на пересечении улиц Егорова и Добросельской, второй «вырос» на Судогодском шоссе в том месте, где к нему примыкает поворот на улицу Зеленую в сторону Бухолово.

Чем недовольны водители

В первый же день их работы автолюбители Владимира разделились на два лагеря: одни светофоры хвалили, другие очень ругали. Особенно досталось тому, что поставили на Судогодском шоссе, и через который проходит огромное количество автомобилей.

- Я живу в Загородном и точно могу сказать, что светофор очень нужен. Направо повернуть можно, а попробуй, поверни налево в сторону выезда из города! Отсюда и аварии, - полагает автолюбитель Роман с улицы Зеленой.

Но с ним спорит другой опытный водитель.

- Зато теперь пробка выросла от самого моста, а со стороны Заклязьминского затор теперь вообще начинается от церкви, - ругается Павел из Лунево.

Кое-кто из автолюбителей вовсе предложил сделать поворот на Заклязьминский со стороны въезда в город «вечно зеленым» - ведь трафик с этой стороны никак не мешает водителям поворачивать.

Что до светофора в Добром, то его обсуждали не так бурно, и мнения поделились на тех, кто считает, что она там нужен, и на тех, кто полагает светофор излишеством.

Одних светофоров мало

Наш автоэксперт, председатель Федерации автослалома Владимирской области Евгений Ерофеев считает, что оба объекта нужны, но есть несколько нюансов.

- На деле оба светофора напрашивались давно, но мы наступаем на те же грабли — одними светофорными объектами проблему не решить — у нас не хватает разведения потоков. На Судогодском шоссе следующим шагом должен быть светофор у поворота на Радужный, где тоже очень опасное место, - говорит Ерофеев и делает одну оговорку.

По словам автоэксперта, теперь на расстоянии буквально в 150 метров мы имеем на Судогодском шоссе сразу два светофора, и скопившиеся на них автомобили разделить практически невозможно. Как следствие — водители начинают искать пути объезда, и создают пробки даже на малых улочках.

Фото с сайта администрации города.

- Однако если отступить от эмоций, то полагаю, что власти просто выбрали меньшее из зол — безопасность против пропускной способности. Хотя считаю, что на этом перекрестке все равно будут биться, так как водители, стоящие в пробке, начнут нервничать и пытаться проскочить до последнего, даже под желтый и красный сигналы, - резюмировал Евгений Ерофеев.

Что до светофора на Егорова, то тут вывод один — он там действительно необходим.

- На этой улице имеется масса нерегулируемых переходов через шесть полос. Но будет лучше, если сделают один регулируемый, более безопасный, - говорит Ерофеев. - Я считаю, что переход там жизненно необходим.

А в качестве альтернативы Евгений Ерофеев предлагает развивать систему развязок и создавать «умные» видеосистемы наподобие столичного «Безопасного города», когда специалисты в режиме онлайн мониторят ситуацию и регулируют работу светофоров в зависимости от ситуации.

Время покажет

Сотрудники ГИБДД Владимира разделяют мнение о том, что выбирать пока приходится наименьшее из зол.

- На Егорова-Добросельской светофор необходим, так как район активно застраивается и развивается. Что касается перекрестка на Судогодском шоссе, то он является очагом аварийности, приносящим как минимум два-три ДТП с пострадавшими в год. Только в текущем году там произошло две таких аварии, - говорит инспектор ОГИБДД УМВД по городу Владимиру Сергей Марканов.

В Госавтоинспекции признают, что пока водители вынужденно терпят неудобства, но выбор невелик — или снижение аварийности, или увеличение пропускной способности. Поэтому власти выбрали первое.

Другой наш источник в ГИБДД полагает, что в скором времени страсти вокруг перехода на Судогодском шоссе вовсе улягутся.

- Если вспомнить ситуацию на Верхней и Нижней Дуброве, где водители возмущались, что стало неудобно ездить, то теперь все привыкли, и нет никаких аварий с пострадавшими. Светофор там регулировали, и здесь произойдет то же самое — по мере необходимости городская администрация должна произвести регулировку, - уточнил собеседник в Госавтоинспекции.

Что до мэрии Владимира, то там подтвердили — водителей они услышали, и все замечания учтут.

- По итогам мониторинга автомобильного трафика, который будет производиться в разные дни недели и в разное время суток, режим работы светофоров будет скорректирован, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Так что в скором времени оба объекта «приведут в соответствие», и проезд должен стать проще.