Владимирские депутаты ограничили доступ к выборам иностранным агентам

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На ноябрьском заседании Законодательного собрания Владимирской области технический, казалось бы вопрос, стал поводом для горячих дискуссий. Обсуждали изменения в Избирательный кодекс Владимирской области, ограничивающие право на участие в выборах иностранных агентов, а также членов организаций, признанных по суду террористическими или экстремистскими.

На самом деле данный законопроект не является инициативой кого-либо из владимирских депутатов или фракций. Как объяснил председатель комитета по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности Дмитрий Нефедов, бывший докладчиком по этому вопросу, депутатам просто предлагалось привести избирательный кодекса Владимирской области в соответствие с избирательным кодексом Российской Федерации.

Однако представителей оппозиционных партий данная формулировка вопроса не устроила. Депутат Максим Шевченко сказал, что данные изменения позволяют урезать в правах граждан задним числом, так как после этого в выборах будет запрещено участвовать тем, кто сотрудничал с некоторыми организациями до того, как они были признаны экстремистскими и террористическими.

- Учитывая, что у нас организации, ранее бывшие нормальными, быстро превратились в иностранных агентов, никто не застрахован от того, что его участие в общественной деятельности тоже будет квалифицировано также, - сказал Шевченко. – Я призываю депутатов не голосовать за данный закон и не вводить в законодательство размытые формулировки вроде советских «классовые враги народа».

На это представители фракции «Единая Россия» Александр Нефёдов и Владимир Киселёв заметили, что закон не может иметь обратную силу. А, значит, новые правила вряд ли будут действовать на тех, кто раньше мог быть замечен в какой-либо сомнительной деятельности.

Впрочем, оппозицию эти аргументы не убедили. И они продолжали агитировать против принятия законопроекта. Так, Антон Сидорко считает, что новые правила игры направлены «на устранение неугодных кандидатов». Выступили против и представители «Справедливой России», а также независимый депутат Сергей Казаков. А вот депутат Иван Алтухов сказал, что ему бояться и скрывать нечего, поэтому он считает, что закон правильный.

В итоге, за новые правила выборного процесса проголосовали 23 депутата, восемь выступили против, а воздержались двое. Так что закон был принят.